Bakanlık müjdeyi verdi! Koşulu karşılayana kişi başı 4.196 TL aylık maaş bağlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke genelindeki dar gelirli ailelere yönelik destek programlarını art arda duyurarak, sosyal yardımları daha da güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak, doğal gaz tüketim desteğine ilişkin olarak yüz binlerce haneye destek ödemesi sağlanmış, bu kapsamda yapılan açıklamalarla birlikte Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın zamlı sosyal yardımlara dair müjdeli haberi kamuoyuyla paylaşıldı.

Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, memur maaş zamlarındaki net artışları temel alarak sosyal yardım ödemelerinde önemli bir artış yapıldığını ifade etti. Yapılan bu zamlar sonucunda, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlara ödenen engelli aylığı 4196 TL seviyesine yükseltildi. Bu gelişme, destek ödemelerindeki artışların detaylı bir şekilde incelenmesine neden oldu ve vatandaşlar arasında büyük bir merak uyandırdı.





Bakan Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal yardım ödemelerindeki artışlarla birlikte yaşlı aylıklarını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz" şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, dar gelirli ailelere yönelik sosyal yardımlarda gerçekleşen önemli bir artışın habercisi olarak değerlendiriliyor.

Zamla birlikte artan sosyal yardım ödemeleri, destek alan vatandaşlar için olumlu bir gelişme olarak karşılandı. Ancak, bu zamlı ödemelerin ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu oldu. Bakanlık, genellikle sosyal yardım ödemelerini ay ortasında hak sahiplerine ulaştırıyor. Bu çerçevede, ocak ayında gerçekleştirilen zamlı destek ödemelerinin de 10 Şubat civarında vatandaşlara ulaştırılması bekleniyor. Ödemeler yapıldıkça, bakanlık resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirecek ve vatandaşlara detaylı bilgiler sunacak. Bu süreç, dar gelirli ailelerin beklentilerini karşılamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.