Bakanlık zam şimşeğini çaktı! Maaşlara ek ödeme hesapta: Hemen kontrol edin

Emeklilere büyük fırsat! Ek ödemeler başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EK ÖDEME KAPISI ARALANDI

Enflasyon günden güne yükselirken vatandaşın alım gücü de günden güne düşmeye devam ediyor. Emekli vatandaşlar Ocak ayında yapılan zamları yeterli bulmadı ve sık sık ek ödeme taleplerini dile getirmeye devam etti. Yerel seçim öncesinde emekliler müjdeli bir haber bekliyordu ancak ek ödemelerin yapılmayacağı söylendi. 17 milyon emekli ödemelerle ilgili açıklama beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalar yaptı.





Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarda yeni iyileştirmeler beklerken emekli vatandaşlara yeni dönemde destek paketleri verileceği öğrenildi. Emekli vatandaşlara destek ödemeleriyle ilgili Emekli Kartı'nın yerel seçim sonrasında aktif olması bekleniyor. Kartla birlikte emeklilere doğalgaz, elektrik, gıda desteği verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi emeklilere emekli kart sağlayacak ve Mehmet Şimşek'in de konuya onay verdiği öğrenildi. Kart sayesinde emekliler ihtiyaçlarını bir nebze de olsa rahat karşılayabilecek. Emekli karttan faydalanmak için en alt sınırdan yani 10 bin TL tutarında emekli maaşı alınması gerekiyor. Emekli kartın meclis onayından geçtikten sonra yürürlüğe girmesi ve Nisan ayı ortalarında emeklilerin faydalanabilmesi tahmin ediliyor.