Balıkçılığa ÖTV'siz Yakıt Desteği: 4,7 Milyar Lira Sağlandı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, balıkçılık faaliyetlerine 2004'ten bu yana 1,8 milyon ton ve 4,7 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteği sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:40
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, balıkçılık faaliyetlerine yönelik ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt desteğinin kapsamına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Türk deniz filosunun yapısı

Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan istatistiklere göre, Türk gemi sicillerine kayıtlı 46 bin 676 ticari gemi ve su aracının yüzde 46'sı yani 21 bin 665 adedinin balıkçılık faaliyetlerinde kullanıldığını belirtti. Ayrıca, 2017'de 279 olan 150 gros ton ve üzeri balıkçılık gemisi sayısının, bugün yüzde 65 artışla 460'a ulaştığını vurguladı.

Bu gemilere her yıl düzenli sörvey yapıldığını ve uygun gemilere Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenerek, balıkçıların can ve mal emniyetinin sağlandığını ifade etti.

Eğitim ve istihdam düzenlemeleri

Uraloğlu, 2025 yılında yayımlanan "Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi" ile yapılan düzenlemelerin balıkçı gemilerinde istihdamı artırmayı hedeflediğini söyledi. Düzenlemeyle, kabotaj sefer bölgesinde sınırlandırılmak kaydıyla tüm yeterliklerdeki gemi insanlarının ticari gemilerdeki hizmetleriyle denizde emniyet sertifikalarını yenileyebildiklerini ve mevcut yeterliklerini değiştirmeden balıkçı gemilerinde çalışmaya devam edebildiklerini aktardı.

Örnek olarak, kabotaj ve liman seferinde bulunan acente botlarında, ticari yatlarda ve yük gemilerinde çalışan gemi insanlarının yeterlik değişimine gerek kalmadan balıkçı gemilerinde de çalışabileceğini belirterek, bunun balıkçı gemilerinde istihdam edilecek personel kaynağını artıracağını öngördüklerini söyledi.

ÖTV'siz yakıt desteğinin ölçeği

Uraloğlu, ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt uygulamasının başladığı 1 Ocak 2004'ten bu yana Türk Uluslararası Gemi Sicili veya Milli Gemi Sicili'ne kayıtlı gemilere verilen 7,3 milyon ton yakıt desteğinin yaklaşık dörtte birine denk gelen 1,8 milyon ton'unun balıkçılık faaliyetlerinde kullanılan gemilere verildiğini bildirdi.

Aynı dönemde, tüm gemilere verilen toplam 18,4 milyar lira tutarındaki desteğin 4,7 milyar lira'sının balıkçılık faaliyetleri gösteren gemilere sağlandığını kaydetti.

Avlanma alanlarının genişletilmesi

Geçen yıl yapılan yönetmelik değişikliğiyle Bandırma ve İskenderun gibi limanların idari sorumluluk sahalarındaki bazı demirleme bölgelerinin balıkçılığa açıldığını belirten Uraloğlu, böylece balıkçıların daha geniş alanlarda faaliyet gösterebildiğini söyledi.

İstanbul Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında Marmara Denizi'nde drift sahalarına ilişkin yapılan düzenlemelerle de balıkçı teknelerinin faaliyet alanının genişletildiğini; Ambarlı ve Yalova'daki belirli demirleme sahalarına bekleyen gemilerin yönlendirilmesi sayesinde Marmara Denizi'nin daha büyük bir bölümünde balıkçıların avlanabileceğini ifade etti.

