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Bank of America Erişim Sorununu Büyük Ölçüde Aştı

Bank of America, bazı müşterilerinin hesaplarına erişimde yaşadığı sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 03:37
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 03:37
Bank of America Erişim Sorununu Büyük Ölçüde Aştı

Bank of America'dan Erişim Sorunlarıyla İlgili Açıklama

Bank of America, bazı müşterilerinin hesaplarına erişimle ilgili yaşadığı sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü duyurdu. Bankanın yaptığı açıklamada, Çarşamba günü bazı kullanıcıların hesaplarına ulaşmada güçlük çektiği belirtilerek, bu durumun sebeplerinin net olarak ifade edilmediği ifade edildi.

Sorunların Giderilmesi İçin Çalışmalar Sürüyor

Açıklamada, "Erişim problemleri üzerine çalışmalar sürüyor ve bu sorunlar büyük ölçüde çözüldü. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kullanıcıların Şikayetleri Artmıştı

Downdetector verileri, kullanıcıların Bank of America'nın çevrim içi ve mobil bankacılık hizmetleri ile ATM fonksiyonları hakkında yerel saatle 12:30 itibarıyla (TSİ 19:30) sorun bildirmeye başladıklarını gösterdi. Sosyal medya platformlarında da bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını ve bir kısım müşterinin hesap bakiyelerinin sıfır olarak göründüğünü aktardı.

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