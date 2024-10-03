Bank of America Müşterileri Hesap Erişim Sorunları Yaşıyor

Bank of America Hesap Erişim Sorunları

Son günlerde, Bank of America müşterileri hesaplarına erişim sağlamakta zorluklar yaşıyor. Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, hem çevrim içi hem de mobil bankacılık uygulamalarında sorun yaşadıklarını bildirdi. Sorunlar, yerel saatle 12.30 itibarıyla (TSİ 19.30) yoğunlaşmaya başladı.

Sosyal Medya Üzerinden Şikayetler

Kullanıcıların sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarda, bazıları hesaplarına giriş yapamadıklarını ifade ederken, diğerleri hesap bakiyelerinin sıfır olarak göründüğünü belirtti. Bu tür şikayetler, Bank of America'nın sunduğu ATM hizmetlerini de etkiliyor.

Müşteri Destek Süreci

Bank of America yetkilileri, durumu incelemek için çalışmaların sürdüğünü ve müşterilere en kısa zamanda sorunun giderileceğine dair bilgi verdiklerini açıkladı.

Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi.