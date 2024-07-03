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Bankalar ödeme vanasını açtı! Başvurusuz o kişilere tak siye 37 bin 200 TL para ödenecek!

Geçtiğimiz yıl da şaşırtan promosyonlar dağıtan bankalar, bu defa belediye çalışanlarına büyük kıyak geçti! Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından toplam 4 bin 463 işçiye tamı tamına 37 bin 200'er liralık ödeme yattı. Geri ödemesiz olarak yatan maaş promosyonu ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanları sevindirdi.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 17:10
Bankalar ödeme vanasını açtı! Başvurusuz o kişilere tak siye 37 bin 200 TL para ödenecek!

Tamı tamına 4 bin 463 işçiye 37 bin 200 liraya varan ek ödeme yattı! Hem de karşılıksız ve başvurusuz bir şekilde… Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapmakta olan 4 bin 463 işçi için promosyon anlaşması imzayalayan belediye, çalışanlarına en büyük koyağı geçti. Anlaşma yapılan banka, bu anlaşma karşılında 4 bin 463 işçi için kesenin ağzını açtı ve her birine 37 bin 200’er lira yatırdı. Böylelikle de Temmuz ayında çalışanlar maaş promosyonunu eksiksiz bir şekilde almış oldu. 

Her yıl çalışanların bünyesinden maaş almaya devam etmesi için çeşitli promosyon kampanyaları düzenleyen bankalar, bu yıl da çalışanları unutmadı. Devam eden enflasyon ve yüksek gıda fiyatları nedeniyle maaşlara verilen ek promosyonlar dudak uçuklatacak miktarlara yükselmiş oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi de bunlardan biri olarak öne çıkarken, tüm belediye çalışanlarına 37 bin 200’er liralık promosyon ödemesi yattı. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 4 bin 463 işçi, uzun süredir bekledikleri banka promosyon ödemesine sonunda kavuştu! 1 Temmuz’da her bir çalışanın hesabına yatırılan 37 bin 200 TL maaş promosyonu, çalışanlar için büyük bir maddi destek sağladı. Söz konusu ödemeler ise ekonomik koşulların zorlaştığı bu dönemde, çalışanların alım gücünü artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

37 bin 200 liralık maaş promosyonu

Başkan Ahmet Aras'tan açıklama geldi! 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, promosyon ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, bu ödemenin çalışanların refahını desteklemek ve belediye hizmetlerini daha iyi bir seviyeye taşımak amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

“Ekonomik koşulların zorluğuna rağmen çalışanlarımızın alım gücünü artırmak için bu adımı attık. Bu promosyon, çalışanlarımızın motivasyonunu yükseltecek ve Muğla'ya daha iyi hizmet sunma çabalarımızı pekiştirecek.” 

Çalışanların refahına katkı sağlayacak! 

Bu promosyon ödemesi, sadece çalışanların değil, aynı zamanda Muğla halkının da refahına katkıda bulunacak. Çalışanların ekonomik olarak rahatlaması, belediye hizmetlerinin kalitesini artıracak ve Muğla'nın genel yaşam standartlarını iyileştirecek. Başkan Aras da yine aynı şekilde bu tür desteklerin çalışanların verimliliğini artıracağını ve belediyenin hizmet kalitesini yükselteceğini ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına yönelik bu nakit promosyon uygulaması, diğer belediyelere de örnek olabilecek nitelikte. Belediye yönetiminin çalışanlarının refahını düşünerek attığı bu adım, yerel yönetimlerde çalışan haklarının ve ekonomik desteklerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

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