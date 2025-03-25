Bayram Alışverişi E-Ticareti Canlandırıyor: 400 Milyar Liralık Beklenti

Ramazan Bayramı öncesi e-ticaret sektörü hareketlenirken, 400 milyar liralık satış hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:17
Bayram Alışverişi E-Ticareti Canlandırıyor: 400 Milyar Liralık Beklenti

Ramazan Bayramı E-Ticaret Sektörünü Hareketlendirdi

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, e-ticaret sektörü büyük bir hareketlilik yaşıyor. Bayram döneminde 400 milyar liralık satış gerçekleştirilmesi bekleniyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, bayram alışverişlerinin tüm kategorilerde %25-30 arasında bir artış sağladığını belirtti.

Talep Gören Ürün Grupları

Tüketicilerin en fazla rağbet gösterdiği ürünler arasında tatlı, çikolata, şekerleme ve kahve gibi gıdalar öne çıkarken, hediyelik eşya kategorisinde de önemli bir artış gözlemleniyor. Çevikoğlu, ayrıca, bayram tatiliyle birlikte Türkiye genelinde uçak rezervasyonlarında da artış yaşandığını ifade etti.

Kampanya ve İndirimlerin Etkisi

Havaların ısınması ve mevsim geçişinin de etkisiyle, bayram için sunulan kampanya ve indirimler, alınan ürünlerin sepet tutarını 1500 lira olarak yükseltebilir. Çevikoğlu, alışveriş aşamasında tüketicilerin sunulan teklifleri değerlendirmelerini ve güvenlik konularına dikkat etmelerini önerdi.

Hediyelik Eşya Talebindeki Artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, Ramazan Bayramı'nın bu yıl da kampanya ve indirimlerle çeşitlilik sunduğunu belirtti. Bayram dönemi alışverişinde en çok ilgi gören ürünlerin giyim, ayakkabı ve gıda kategorileri olduğunu vurguladı.

Dijital Ödeme Yöntemlerinin Yükselişi

Özkara, uygun dijital ödeme yöntemlerinin artmasıyla, e-ticaret tüketicilerinin alışveriş deneyimlerinin hızla geliştiğini ifade etti. Uluslararası satışlarda beklenen %26’lık artışın yanı sıra, küçük işletmelerin de değişen trendleri takip etmelerinin önemini vurguladı.

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