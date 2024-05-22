Beklenen ödemeler başladı! Tek kuruş geri ödemeden o kişilere 7.608 TL nakit destek!

Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik önemli bir destek sağlıyor. Son güncellemelere göre, bu yardımların tutarı 7608 TL'ye yükseltildi ve 15 Mayıs'ta yeni ödemelerin yapılacağı duyuruldu.

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç bireylerin ve ailelerinin ekonomik yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor. Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Özellikle bakıma muhtaç engelli bireylerin ailesi veya yakınları tarafından bakımlarının üstlenilmesi durumunda bu yardımlardan yararlanılabiliyor.





Her ayın 15'inde gerçekleştirilen ödemeler, PTT aracılığıyla yapılıyor. Ödeme durumunu öğrenmek için e-devlet üzerinden sorgulama yapmak veya kayıtlı telefon numaranıza "BAKIYE" yazıp 4747'ye mesaj göndermek yeterli.

Evde bakım maaşları, Türkiye'nin sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak ihtiyaç sahibi bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu önemli destekten yararlanmak isteyenlerin başvuru süreçlerini ve gerekliliklerini takip etmeleri, kendilerine ve ailelerine sağlanan bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayacaktır.