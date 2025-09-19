BIST 100 günü %2,23 yükselişle 11.294,48 puandan kapattı

BIST 100 günü yüzde 2,23 yükselişle 11.294,48 puandan kapattı

Piyasalarda kapanış ve öne çıkan veriler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 11.040,32 puanı ve en yüksek 11.297,44 puanı gördükten sonra, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,23 değer kazanarak 11.294,48 puandan tamamladı. Endeks gün içinde 29,40 puan ve yüzde 0,27 artışla 11.077,51 puandan başlamıştı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 345,87 puan ve yüzde 2,85 artışla 12.494,19 puandan kapandı.

Sektör bazında teknoloji endeksi yüzde 4,60, mali endeks yüzde 1,93, sanayi endeksi yüzde 1,69 ve hizmetler endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

BIST 100 kapsamındaki hisselerin 77'si prim yaptı, 22'si geriledi, 1 hisse yatay seyretti. Günün en çok işlem gören payları arasında Türk Hava Yolları, Akbank, İş Bankası (C), Sasa Polyester ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Altın, tahvil ve döviz verileri

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.30 itibarıyla 3.671,3 dolar seviyesindeydi. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre değişmeyerek 4.970.000 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvil için bugün valörlü işlemlerin basit getirisi yüzde 36,58, bileşik getirisi yüzde 39,93 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,2055, satışta 41,3706 lira olarak açıkladı. TCMB'nin önceki efektif kuru alışta 41,2121, satışta 41,3773 lira olarak kaydedilmişti.

Uluslararası piyasalardan göstergeler

Saat 18.30 itibarıyla uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1744, sterlin/dolar paritesi 1,3478 ve dolar/yen paritesi 147,9 düzeyinde seyretti.

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,3 azalışla 66,3 dolar seviyesinden işlem gördü.