BIST 100 günü %2,23 yükselişle 11.294,48 puandan kapattı

BIST 100 endeksi günü %2,23 artışla 11.294,48 puandan kapattı; BIST 30, altın, tahvil getirileri ve TCMB efektif kurları öne çıktı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:59
BIST 100 günü %2,23 yükselişle 11.294,48 puandan kapattı

BIST 100 günü yüzde 2,23 yükselişle 11.294,48 puandan kapattı

Piyasalarda kapanış ve öne çıkan veriler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 11.040,32 puanı ve en yüksek 11.297,44 puanı gördükten sonra, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,23 değer kazanarak 11.294,48 puandan tamamladı. Endeks gün içinde 29,40 puan ve yüzde 0,27 artışla 11.077,51 puandan başlamıştı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 345,87 puan ve yüzde 2,85 artışla 12.494,19 puandan kapandı.

Sektör bazında teknoloji endeksi yüzde 4,60, mali endeks yüzde 1,93, sanayi endeksi yüzde 1,69 ve hizmetler endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

BIST 100 kapsamındaki hisselerin 77'si prim yaptı, 22'si geriledi, 1 hisse yatay seyretti. Günün en çok işlem gören payları arasında Türk Hava Yolları, Akbank, İş Bankası (C), Sasa Polyester ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Altın, tahvil ve döviz verileri

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.30 itibarıyla 3.671,3 dolar seviyesindeydi. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre değişmeyerek 4.970.000 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvil için bugün valörlü işlemlerin basit getirisi yüzde 36,58, bileşik getirisi yüzde 39,93 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,2055, satışta 41,3706 lira olarak açıkladı. TCMB'nin önceki efektif kuru alışta 41,2121, satışta 41,3773 lira olarak kaydedilmişti.

Uluslararası piyasalardan göstergeler

Saat 18.30 itibarıyla uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1744, sterlin/dolar paritesi 1,3478 ve dolar/yen paritesi 147,9 düzeyinde seyretti.

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,3 azalışla 66,3 dolar seviyesinden işlem gördü.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şi Jinping'ten TikTok Devri İçin Yeşil Işık
2
Bakan Işıkhan, memur, emekli ve asgari ücretliye müjdeyi verdi
3
KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhammed Ali Oflaz Seçildi
4
Ankara, Savunma Sanayinin Kalbi Olmaya Devam Ediyor
5
Besi Organize Tarım Bölgesi Sayısı Artırılacak
6
Avrupa Borsaları İtalya Hariç Düştü — Stoxx Europe 600 554,12'ye Geriledi
7
Bayraktar: 2050'de Türkiye'nin 20 Bin Megavat Nükleer Gücü Hedeflemeli

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek