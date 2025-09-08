BIST 100 Günü %2,61 Düşüşle 10.449,36'dan Kapattı

BIST 100 Günü %2,61 Değer Kaybıyla Tamamladı

BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 10.406,93 puanı ve en yüksek 10.626,74 puanı gördü. Endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,61 değer kaybederek 10.449,36 puandan tamamladı.

Piyasa Hareketleri ve Sektörler

Güne 10.568,33 puanla başlayan BIST 100, açılışı 161,16 puan ve yüzde 1,50 azalışla gerçekleştirdi. Gün sonu itibarıyla BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 286,38 puan ve yüzde 2,45 değer kaybederek 11.396,57 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sektör bazında değişimler şu şekilde gerçekleşti: hizmetler endeksi yüzde 3,09, sanayi endeksi yüzde 2,27, mali endeks yüzde 2,14 ve teknoloji endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti.

BIST 100 kapsamındaki hisselerin 8'i prim yaptı, 92'si geriledi. Günün en çok işlem gören hisseleri arasında Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Altın ve Tahvil Piyasası

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 635,8 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 4 milyon 849 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvil için bugün valörlü işlemlerin basit getirisi yüzde 37,36, bileşik getirisi ise yüzde 40,85 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Petrol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,1528, satışta 41,3177 lira olarak açıkladı. TCMB'nin önceki efektif kuru alışta 41,0682, satışta 41,2328 lira olarak kaydedilmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1747, sterlin/dolar paritesi 1,3541 ve dolar/yen paritesi 147,627 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 66,1 dolardan işlem görüyor.