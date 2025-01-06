BIST 100 Günü Artışla Kapattı: Piyasalarda Son Durum

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,10 değer kazanarak 10.085,50 puandan kapandı. Endeks, açılışını 33,75 puan ve %0,33 artışla 10.108,92 puandan yapmıştı.

Gün içinde, en düşük 10.063,24 puanı gören endeks, en yüksek olarak da 10.159,14 puanı gördü. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,46, hizmetler endeksi %0,15, sanayi endeksi %0,15 ve teknoloji endeksi ise %1,36 değer kazandı.

BIST 30 Endeksi ve Hisse Performansı

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,15 puan ve %0,12 kazançla 11.139,69 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaparken, 42'si geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında; Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Altın ve Döviz Kurlarındaki Son Durum

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2,630 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise %0,5 azalarak 3 milyon 35 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,2645 lira, satışta ise 35,4058 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 35,2463 lira, satışta 35,3876 lira olarak belirtilmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla; avro/dolar paritesi 1,0380, sterlin/dolar paritesi 1,2500 ve dolar/yen paritesi 157,50 düzeyinde seyrediyor.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,8 artışla 77,1 dolar seviyesinden işlem görüyor.