BIST 100 İlk Yarısında Yükseldi: 11.270,83 Puana Çıktı

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,94 artışla 11.270,83 puana yükseldi; işlem hacmi 73,5 milyar lira, sektörlerde dalgalı seyir görüldü.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:18
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,94 değer kazanarak 11.270,83 puan seviyesine çıktı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 104,98 puan ve %0,94 artışla 11.270,83 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 73,5 milyar lira olarak kaydedildi. Sektör bazında bankacılık endeksi %0,06 değer kaybederken holding endeksi %1,41 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en fazla düşüş yüzde 1,34 ile turizm sektöründe görülürken, en çok kazandıran sektör yüzde 2,61 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından olumlu bir seyir izlenmesi, BIST 100 endeksinin de küresel piyasalara paralel yükseliş kaydetmesine katkı sağladı.

Takip Edilecek Veriler ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi ve öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan uzmanlar, BIST 100 için 11.400 ve 11.500 puan seviyelerini direnç; 11.200 ve 11.100 puan seviyelerini ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor.

