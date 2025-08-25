BIST 100 Rekor Seviyeyle Kapandı: Gün Sonu Piyasa Özeti

BIST 100 Rekor Seviyeyle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 11.447,19 puan ve en yüksek rekor 11.519,64 puan seviyelerini gördükten sonra günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 değer kazanarak 11.477,80 puandan tamamladı. Endeks, kapanışa göre 105,47 puan artış kaydetti.

Gün başlangıcında endeks 95,64 puan ve yüzde 0,84 artışla 11.467,97 puandan işlem görmüştü.

Sektörler, BIST 30 ve Hisse Dağılımı

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 63,88 puan ve yüzde 0,51 artışla 12.675,36 puandan kapandı. Sektörel bazda ise sanayi endeksi yüzde 1,62, hizmetler endeksi yüzde 0,96, mali endeks yüzde 0,71 ve teknoloji endeksi yüzde 0,36 kazanç sağladı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 19'u geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Hektaş ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Altın ve Tahvil Piyasası

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 373,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 4 milyon 442 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,45, bileşik getirisi yüzde 39,77 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Petrol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,8918, satışta 41,0557 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,8221, satışta 40,9857 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1683, sterlin/dolar paritesi 1,3496 ve dolar/yen paritesi 147,482 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,2 artışla 68,157 dolardan işlem görüyor.