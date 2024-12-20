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Bitcoin, Fed Endişeleriyle Yüzde 10 Değer Kaybetti

Bitcoin, Fed'in faiz indirimleri konusunda temkinli yaklaşımıyla yüzde 10 düşerek 93 bin doların altına geriledi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:33
Bitcoin, Fed Endişeleriyle Yüzde 10 Değer Kaybetti

Bitcoin Fiyatında Büyük Düşüş!

Bitcoin, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gelecek yıl faiz indirimlerinde temkinli olacağına dair yönlendirmelerin ardından yüzde 10’a yakın bir değer kaybı yaşayarak 93 bin doların altına geriledi.

Piyasa Değeri Düşüyor

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasası son 24 saatte yaklaşık yüzde 11,87 azalarak toplamda 3 trilyon 130 milyar dolara düştü.

Bitcoin'deki Son Durum

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatteki satış baskısıyla yüzde 9,93 değer kaybı yaşayarak 92 bin 224 dolardan işlem görmeye başladı. Haftalık değer kaybı ise yüzde 7,82 seviyelerine ulaştı.

Tarihi Zirveden Uzaklaşıyor

Bitcoin, 17 Aralık’ta kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesinden, 107 bin 780 dolar, sonra üç günde %14’ü aşan bir düşüş ile 93 bin doların altına gerilemiş durumda.

Ethereum da Etkilendi

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise yaklaşık yüzde 14,98 değer kaybederek 3 bin 148 dolara geriledi.

Analizler ve Gelecek Beklentileri

Analistler, ABD'de ekonominin sıcak kalmaya devam etmesi ve Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara yönelik enflasyonist endişelerin, Fed'in enflasyonla mücadelesinin beklenenden daha uzun sürede tamamlanabileceği beklentisinin, kripto paralar gibi riskli varlıklarda önemli bir satış baskısı oluşturduğunu vurguluyor.

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