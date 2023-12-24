Borsa'da büyük çakılmanın nedeni ortaya çıktı! Ünlü ekonomist borsanın pimini çekti!

Uzman isim borsa düşüşleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BORSA DÜŞÜŞLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Son dönemlerde borsada yaşanan düşüşler yatırımcıların endişelerini artırdı. Borsa ile ilgili uzman isim Remzi Özdemir önemli açıklamalar yaptı. Özdemir borsa açıklamalarında şu sözlere yer verdi; 'Borsanın patinajı haftalardır sürüyor. Bir gün yükselişe geçerse 5 gün düşüyor. Hacim düşük ve işlemler aracı kurum istekleriyle yapılıyor. Yatırımcı canından bezdi. Son 3 senedir hep yükselen ve 5 çarpı hatta 10 çarpı yapan hisseler yerini düşen borsaya bırakmış oldu. Peki borsa niye böyle oldu? Borsanın tek derdi likidite kuruluğu. Artık borsaya para girişi yok. Para girmediği zaman yükseliş zayıf ve başarısız sonuçlanıyor. Likidite kuruluğu yeni bir problem de değil. Borsanın birkaç senedir bu problemi vardı. Bu sorun krediyle ortadan kaldırılıyordu. Merkez Bankası faiz indirme politikası en çok borsaya yarıyordu. Borsa oyuncusu olarak bilinen spekülatör insanlar senelik yüzde 10-15 arasında değişen bedava parayla piyasayı yukarı çekmeye başladı. Hisseler tek tavanda 1 senelik kredi masrafını çıkarıyordu. Her şey Mehmet Şimşek'in göreve gelmesiyle baştan aşağı değişti. Merkez Bankası 8.5 olan faiz oranını tek hamlede yüzde 15 oranına çıkardı ve tavan yaptı. Ama kimse rasyonele geçiyoruz da krediler ne olacak diye düşünmedi. Aracı kurumlar da faizleri kredilere yansıtmaya başladı. Merkez Bankası'ndan üst üste hamleler gelmeye devam etti. Şu an yüzde 40 seviyesinde, yüzde 42.5 olacak. aracı kurumlar oyuncuları yüzde 85 ile yüzde 110 arasında fonlamaya devam ediyor.





Yani kredi ile bir hisse alırsanız ve hisse 1 sene boyunca hiç düşmese bile siz ana paranızı sıfırlamış oluyorsunuz, yani yüzde 100 bir kayıp yaşıyorsunuz. Oyuncular gırtlağına kadar kredili hisseyle doldu. Beklenen yabancı yatırımcı da gelmiyor, yabancı gelse kredili pozisyon verip rahatlarlar. O da olmuyor. Şimdi de herkes birbirinin gözünün içine bakıyor. Bir sat tuşuna kazayla bastığın zaman bütün kurumlar kredi kapatma telaşına girmiş oluyor ve bütün endeks çökmeye başlıyor. Piyasada yaşanan zarar çok fazla. Resmi rakamlara göre kredi miktarı 10. ayda 50 milyar TL, bugün 80 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Bunlar çok üzücü rakamlar. Panik satışlar borsada tarihi zararlara sebep olabilir. Borsanın tek kurtuluşu yabancı yatırımcının gelmesi. Yabancı 5x hatta 10x yapan senedi alacak kadar akılsız mı? Ben bilmiyorum ama baız insanların şimdiden yüzde 40 iskontolu satış pazarlamasında olduğunu duymaya başladım.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.