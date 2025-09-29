Borsa haftaya düşüşle başladı: BIST 100 11.112,30 puanda

Borsa İstanbul'da BIST 100, haftaya yüzde 0,35 düşüşle 11.112,30 puandan başladı; bankacılık ve holding endeksleri geriledi, küresel piyasalarda Fed beklentileri pozitif.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 09:59
Borsa haftaya düşüşle başladı: BIST 100 11.112,30 puanda

Borsa haftaya düşüşle başladı

BIST 100, 11.112,30 puandan açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,35 düşüşle 11.112,30 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,99 değer kaybederek 11.151,20 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,89 puan ve yüzde 0,35 azalışla 11.112,30 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,60 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok gerileyen ise banka sektörü oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed)’nın faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları, Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi'nin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.200 ve 11.300 seviyelerinin direnç

