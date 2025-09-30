Borsa İstanbul: BIST 100 Güne %0,07 Artışla 11.056,20'den Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, güne %0,07 yükselişle 11.056,20 puandan başladı.

Açılış Verileri

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,92 değer kaybederek 11.048,13 puandan tamamlamıştı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 8,07 puan ve %0,07 artışla 11.056,20 puana çıktı.

Sektör Performansı

Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen %1,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok gerileyen ise %5,70 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel Piyasalar ve Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD’de bütçe anlaşmazlıkları sebebiyle federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise yoğun veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 puanları destek konumunda olarak öne çıkıyor.