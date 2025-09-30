Borsa İstanbul: BIST 100 Güne %0,07 Artışla 11.056,20'den Başladı

BIST 100, güne %0,07 artışla 11.056,20 puandan başladı. Bankacılık ve holding endeksleri yükseldi; analistler 11.100-11.200 direnç, 11.000-10.900 destek seviyelerine işaret ediyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:59
Borsa İstanbul: BIST 100 Güne %0,07 Artışla 11.056,20'den Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, güne %0,07 yükselişle 11.056,20 puandan başladı.

Açılış Verileri

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,92 değer kaybederek 11.048,13 puandan tamamlamıştı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 8,07 puan ve %0,07 artışla 11.056,20 puana çıktı.

Sektör Performansı

Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen %1,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok gerileyen ise %5,70 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel Piyasalar ve Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD’de bütçe anlaşmazlıkları sebebiyle federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise yoğun veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 puanları destek konumunda olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul: BIST 100 Güne %0,07 Artışla 11.056,20'den Başladı
2
Brent petrol 66,66 dolar: OPEC+ artış beklentisi ve ABD riskleri fiyatları baskılıyor
3
Türkiye'de işsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
4
Kalinin NGS: Güvenlik ve Verimlilikte Rusya Merkez Bölgesi'nin Enerji Omurgası
5
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ağustos: Aylık %2,47, Yıllık %36,16 Artış
6
Sürdürülebilirlik denetçisi: Uygulamalı mesleki eğitim muafiyeti 1 yıl uzadı
7
Türkiye Innovation Week 2025 Haliç'te — İnovasyonda Öncü Ülke Hedefine Katkı

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor