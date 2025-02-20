Borsa İstanbul'da Balsu Gıda'nın Halka Arz Gong Töreni Gerçekleşti

Borsa İstanbul'da Balsu Gıda için Gong Töreni Düzenlendi

Borsa İstanbul AŞ, Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ için düzenlenen gong töreniyle Yıldız Pazar'da işlem göremeye başlamasının sevincini yaşadı. Törene, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Balsu Gıda CEO'su Ahmet Bilge Anbarlılar, Ziraat Yatırım Genel Müdürü Akın Demirbağ ve İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp başta olmak üzere birçok davetli katıldı.

Korkmaz Ergun'dan Açıklamalar

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, "Balsu Gıda, uzun yıllardır faaliyet gösteren sektörünün önde gelen köklü bir şirketidir. Ülkemizin en değerli tarım ürünlerinden biri olan fındığı işleyerek dünya çapındaki üreticilere ve nihai olarak tüketicilere ulaştırmaktadır. 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Balsu Gıda, halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarına ve büyümesine devam edecek, hedeflerini daha ileriye taşıyacak, sanayi kuruluşları içindeki sıralamasını yükseltecektir. Bu halka arzda emeği geçen herkese, şirket çalışanlarına ve aracı kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Balsu Gıda'ya borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Balsu Gıda CEO'su Anbarlılar'dan Hedef açıklamaları

Balsu Gıda CEO'su Anbarlılar ise, şirketin küresel ölçekte bir fındık sanayi şirketi konumuna yükselmek için önemli bir adım attığını belirtti. Anbarlılar, "Geçen hafta başarıyla tamamladığımız halka arz sürecinin ardından bugün artık bizim için yeni bir dönemin başlangıcı. Geniş ve yaygın bir yatırımcı kitlesinden aldığımız yoğun taleple birlikte ortaklık yapımız önemli ölçüde çeşitlenerek tabana yayıldı ve finansal yapımız daha da güçlendi. Orta ve uzun vadede dünya fındık pazarında liderliğe doğru istikrarlı bir çizgide büyümeyi hedefliyoruz." dedi.

Sektöre Örnek Olma Vizyonu

Anbarlılar, Türkiye'de halka açık ilk fındık şirketi olarak, sektörlerinin daha şeffaf, daha rekabetçi ve yenilikçi bir yapıya kavuşması için önemli bir örnek teşkil ettiklerini ifade etti. Anbarlılar, "Fındık sanayimizin yaşayacağı bu dönüşümle Türk fındığının global arenada marka değerini ve prestijini daha artıracağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Son olarak, Anbarlılar çalışma arkadaşlarının özverili çalışmalarına değinerek, "Hisselerimize gelen talep bizleri gururlandırırken, geleceğe ilişkin de motivasyonumuzu artırıyor. Halka arzla birlikte daha da güçlenen ve genişleyen Balsu Gıda ailesi olarak, gelecek dönemde başarılı ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı. Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde, 12, 13 ve 14 Şubat'ta gerçekleşen talep toplama sürecini tamamlayan şirketin gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun (sağ 5), Balsu Gıda Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Bilge Anbarlılar (sol 4), Ziraat Yatırım Genel Müdürü Akın Demirbağ (solda), İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp (sağda) ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.