Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün İçinde Yüzde 2,65 Arttı

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Verileri

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi gün içinde oldukça hareketli geçti. Endeks, en düşük 10.186,44 puanı ve en yüksek 10.459,08 puanı gördü. Gün sonunda, önceki kapanışa göre yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puandan kapandı.

Endeks Performansı

BIST 100 endeksi, güne 81,05 puan ve yüzde 0,80 artışla 10.269,90 puandan başlamıştı. Gün içinde, mali endeks yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 3,53, hizmetler endeksi yüzde 2,18 ve teknoloji endeksi yüzde 5,77 değer kazandı.

BIST 30 ve Hisse İşlemleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 315,51 puan ve yüzde 2,75 kazançla 11.786,99 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90'ı prim yaptı, yalnızca 9'u geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ve Ereğli Demir Çelik, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Piyasa Verileri

Altının ons fiyatı 2.911 dolar olarak belirlenirken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 3 milyon 460 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda ise 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,15, bileşik getirisi yüzde 38,24 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,3494 lira, satışta ise 36,4950 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur alışta 36,3427, satışta 36,4884 lira idi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2890 ve dolar/yen paritesi 148,30 düzeyinde işlem gördü.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 69,1 dolardan işlem görüyor.