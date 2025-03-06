Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün İçinde Yüzde 2,65 Arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün sonunda 10.459,08 puana yükselerek önemli bir kazanç sağladı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 18:55
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün İçinde Yüzde 2,65 Arttı

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Verileri

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi gün içinde oldukça hareketli geçti. Endeks, en düşük 10.186,44 puanı ve en yüksek 10.459,08 puanı gördü. Gün sonunda, önceki kapanışa göre yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puandan kapandı.

Endeks Performansı

BIST 100 endeksi, güne 81,05 puan ve yüzde 0,80 artışla 10.269,90 puandan başlamıştı. Gün içinde, mali endeks yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 3,53, hizmetler endeksi yüzde 2,18 ve teknoloji endeksi yüzde 5,77 değer kazandı.

BIST 30 ve Hisse İşlemleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 315,51 puan ve yüzde 2,75 kazançla 11.786,99 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90'ı prim yaptı, yalnızca 9'u geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ve Ereğli Demir Çelik, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Piyasa Verileri

Altının ons fiyatı 2.911 dolar olarak belirlenirken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 3 milyon 460 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda ise 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,15, bileşik getirisi yüzde 38,24 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,3494 lira, satışta ise 36,4950 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur alışta 36,3427, satışta 36,4884 lira idi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2890 ve dolar/yen paritesi 148,30 düzeyinde işlem gördü.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 69,1 dolardan işlem görüyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten Tarife Muafiyeti Açıklaması
2
Mete Buyurgan, pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda Başkanı Oldu
3
IMF: ABD Tarifeleri Meksika ve Kanada Ekonomilerini Tehdit Ediyor
4
ECB Başkanı Lagarde'dan Faiz Kararlarına İlişkin Açıklamalar
5
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları 13.364,90 Lira
6
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün İçinde Yüzde 2,65 Arttı
7
Trump: Dış Ticaret Açığını Değiştireceğim!

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti

Emekli Promosyonu 25.000 TL ile Yeniden Belirlendi!

Milyonlarca Emekliye Nisan Ayı Zam Müjdesi! Yeni Oran Açıklandı

Karatay Belediyesi'nden Öğrencilere YKS Desteği

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı