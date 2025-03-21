Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında %5,93 Geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %5,93 değer kaybederek 9.228,79 puana düştü.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:15
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında %5,93 Geriledi

Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, %5,93 değer kaybederek 9.228,79 puana düştü. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 582,15 puan ve %5,93 azalış gösterdi.

Toplam işlem hacmi 82,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Ciddi bir düşüş yaşayan bankacılık endeksi %8,84, holding endeksi ise %5,53 değer kaybetti. Ayrıca, sektör endekslerinin tamamı kayıplar yaşarken, en fazla düşüş %9,45 ile iletişim sektöründe görüldü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşına dair olası yeni adımlar, yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Bu belirsizlik nedeniyle Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girdi.

Analistler, yurt içinde dikkat çekici bir veri gündeminin olmadığını, yurtdışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek noktası, 9.300 ve 9.400 puanlarının ise direnç konumunda olduğunu vurguluyor.

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