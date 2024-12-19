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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

BIST 100 endeksi, ilk yarıda yüzde 0,34 azalarak 9.882,19 puana düştü. Gözler ABD büyüme verilerine çevrildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:15
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kaybederek 9.882,19 puana düştü. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,57 puan ve yüzde 0,34 azalış gerçekleştiren endeks, toplamda 29,8 milyar lira işlem hacmine ulaştı.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi ise yüzde 0,82 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran alan yüzde 1,06 ile spor olurken, en fazla kayıp yaşayan sektör yüzde 2,23 ile iletişim oldu.

Küresel Piyasa Etkileri

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından dün gerçekleştirilen 25 baz puanlık politika faizi indirimine rağmen, gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceği sinyalleri ile negatif bir seyrin izlendiği belirtiliyor. Bugün ise gözler ABD'de açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Analist Gözlemleri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında İngiltere Merkez Bankası(BoE) faiz kararı gibi yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın ise direnç konumunda olduğu belirtildi.

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