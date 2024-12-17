Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Tamamlandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kazanarak 10.011,27 puan ile kapandı. Endeks, önceki kapanışa göre 13,61 puan artış gösterdi ve toplam işlem hacmi 82,8 milyar lira oldu.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi ise yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise yüzde 2,08 ile inşaat olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 2,49 ile spor oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararları öncesinde negatif bir seyir izleniyor. Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler, enflasyon konusunda soru işaretleri yaratırken, gelecekte atılacak adımlara dair belirsizlikleri artırıyor.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi ve İngiltere'de ki enflasyon verileri, ABD'deki konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile birlikte takip edileceğini belirtiyor.

Para piyasalarında, Fed'in politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözle bakılıyor. Bankanın para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar, gelecekte atılacak adımlara ilişkin sinyaller verecektir.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puan direnç, 9.900 ve 9.850 seviyeleri ise destek konumunda değerlendiriliyor.