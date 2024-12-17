DOLAR
34,99 -0,15%
EURO
36,76 -0,1%
ALTIN
2.971,38 0,26%
BITCOIN
3.723.874,4 -0,39%

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Tamamlandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 artışla 10.011,27 puandan kapattı. İnşaat sektörü en fazla kazandıran oldu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 18:23
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Tamamlandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Tamamlandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kazanarak 10.011,27 puan ile kapandı. Endeks, önceki kapanışa göre 13,61 puan artış gösterdi ve toplam işlem hacmi 82,8 milyar lira oldu.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi ise yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise yüzde 2,08 ile inşaat olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 2,49 ile spor oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararları öncesinde negatif bir seyir izleniyor. Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler, enflasyon konusunda soru işaretleri yaratırken, gelecekte atılacak adımlara dair belirsizlikleri artırıyor.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi ve İngiltere'de ki enflasyon verileri, ABD'deki konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile birlikte takip edileceğini belirtiyor.

Para piyasalarında, Fed'in politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözle bakılıyor. Bankanın para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar, gelecekte atılacak adımlara ilişkin sinyaller verecektir.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puan direnç, 9.900 ve 9.850 seviyeleri ise destek konumunda değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 17,15 Lira Olarak Belirlendi!
2
ABD'de Sanayi Üretimi Kasımda Beklentilerin Altında Düştü
3
BIST 100 Endeksi Gün Sonunda 10.011,27 Puanla Kapandı
4
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Tamamlandı
5
Döviz Kurlarında Son Durum: İstanbul ve Ankara'daki Fiyatlar
6
Hazine ve Maliye Bakanlığı 1,5 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Etti
7
AB, Orman Tahrip Kurallarını 1 Yıl Erteliyor

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar