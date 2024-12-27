Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazanarak 10.006,74 puana ulaştı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,73 puan artış kaydeden endeks, toplam işlem hacmi 34,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör Endeksleri ve Performans

Bu süreçte bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi ise yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan %5,73 ile spor sektörü oldu; menkul kıymet yatırım ortaklığı ise yüzde 0,32 kayıpla tek kaybettiren sektör oldu.

Küresel Piyasalarda Düşük İşlem Hacmi

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimlerinin düşük seyretmeye devam ettiği gözlemleniyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme döngüsüne yönelik 2024'teki adımları hakkında belirsizlikler de piyasalarda karışık bir görünüm sergiliyor.

Analist Görüşleri

Analistler, öğleden sonraki yurt içi veri akışının sakin olacağını, bununla birlikte yurt dışında ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtiyor. BIST 100 endeksi için teknik açıdan 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.