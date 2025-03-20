Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,05 değer kazanarak 10.062,42 puana çıktı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 202,13 puan ve yüzde 2,05 artış gösteren BIST 100, yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Günün işlem hacmi 110 milyar lira olarak kaydedildi. Ancak, bankacılık endeksi yüzde 3,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan bilişim sektörü oldu ve yüzde 4,12 artış sağladı. En fazla kaybeden ise bankacılık sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından karışık bir seyir gözlemlenirken, dikkatler İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararına çevrildi.

Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasında sağlıklı bir işleyişin sağlanması amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı. Bu adım, kurlardaki oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi hedeflenmektedir.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında BoE'nin faiz kararı ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarını takip edeceklerini belirtiyor. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanları direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu vurguluyor.