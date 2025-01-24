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Borsa İstanbul'da Gün Ortasında BIST 100 Endeksi %0,08 Geriledi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,08 azalarak 10.105,00 puana düştü. Altın ons fiyatı ise 2.773 dolar seviyesinde.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:29
Borsa İstanbul'da Gün Ortasında BIST 100 Endeksi %0,08 Geriledi

BIST 100 Endeksi Gün Ortasında Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,08 azalarak 10.105,00 puana geriledi. Dün 10.112,76 puandan kapanan endeks, güne 12,73 puan ve %0,12,73 artışla 10.125,49 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,76 puan düşerek 10.105,00 puana indi.

Günün Verileri

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.064,07, en yüksek 10.131,77 puanı gördü. Ayrıca, sanayi endeksi %0,18, hizmetler endeksi %0,06 ve teknoloji endeksi %0,17 yükselirken, mali endeks %0,33 geriledi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i değer kazanırken, 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Akbank bulunuyor.

Piyasa Fiyatları ve Tahviller

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda %0,7 artışla 2.773 dolar seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi bugün saat 13.00 itibarıyla %35,12, bileşik getirisi ise %38,20 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2430 ve dolar/yen paritesi 155,60 düzeyinde işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,6930 liradan, avro ise 37,4580 liradan satılıyor.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,7 yükselişle 77,9 dolardan işlem görmekte.

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