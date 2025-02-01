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Borsa İstanbul Haftalık Analiz: Altın ve Dolar Kazandırdı

Bu hafta BIST 100 endeksi kayıp yaşarken, altın ve dolar yükseliş gösterdi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:05
Borsa İstanbul Haftalık Analiz: Altın ve Dolar Kazandırdı

Borsa İstanbul Haftayı Kayıpla Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu hafta ortalama yüzde 0,99 değer kaybederek 10.004,38 puandan kapandı. Endeks, hafta içinde 9.962,56 puanı en düşük, 10.180,41 puanı ise en yüksek seviyede gördü.

Endeks Performansları

Aynı dönemde mali endeks %2,89 azalarak 11.768,79 puana, hizmetler endeksi %1,06 değer kazanarak 10.025,43 puana ulaştı. Sanayi endeksi %2,91 değer kaybederek 12.646,17 puana düşerken, teknoloji endeksi ise %0,52 kazançla 15.230,78 puanı gördü.

Europower Enerji Ön Planda

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok değer kazanan hisse Europower Enerji oldu ve %11,45 prim yaptı. Europower Enerji’yi %11,18 ile Halkbank ve %10,90 ile Smart Güneş Enerjisi izledi. Aksine, değer kaybedenler arasında %20,18 ile Işıklar Enerji Yapı Holding, %12,31 ile Pasifik Eurasia Lojistik ve %8,13 ile Astor Enerji yer aldı.

Değerli Şirketler

Borsa İstanbul'da en değerli şirketler arasında 534 milyar 660 milyon lira ile Garanti BBVA, 437 milyar 460 milyon lira ile Türk Hava Yolları ve 430 milyar 595 milyon lira ile Koç Holding öne çıkıyor.

Altın ve Doların Yükselişi

Öte yandan, geçen hafta 24 ayar külçe altının gram fiyatı %1,57 artışla 3.236 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı ise %{1,55} değer kazanarak 21.931 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı %0,47 artışla 35,8580 lira olurken, avronun satış fiyatı %0,51 azalışla 37,2210 lira olarak belirlendi.

Geçen haftaki 44,3100 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta %0,45 değer kazanarak 44,5100 liraya yükselirken, İsviçre frangı %1,11 azalışla 39,4000 liradan işlem gördü.

(Sürecek)

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