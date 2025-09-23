Brent petrol 65,61 dolara geriledi — IKBY anlaşması arz endişelerini artırdı

Piyasa Özeti

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,61 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Dün 66,74 dolara kadar yükselen Brent, günü 66,07 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Bugün saat 09.13 itibarıyla Brent fiyatı yüzde 0,6 azalışla 65,61 dolar olurken, aynı saatte Batı Teksas türü ham petrol (WTI)ün varili 61,83 dolardan işlem gördü.

Arz Endişeleri ve IKBY Etkisi

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)nin petrol ihracatını yeniden başlatmak için merkezi hükümet, bölge hükümeti ve petrol şirketleri arasında üçlü bir anlaşma imzalanacağı duyurusu ile artan arz fazlası endişeleri etkili oldu.

IKBY Hükümet Sözcüsü Peşeva Hawramani, bölgesel hükümet, merkezi hükümet ve petrol üretim şirketlerinin petrol meselesinde anlaşmaya vardığını ve üçlü bir sözleşmenin imzalanacağını belirtti.

Hatırlanacağı üzere, Irak merkezi hükümetinin başvurusu üzerine Paris'teki uluslararası tahkim mahkemesi 25 Mart 2023 tarihinde IKBY'den ve Kerkük'ten petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatını durdurma kararı vermişti. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise 25 Haziran tarihli açıklamasında, merkezi hükümetin açtığı davayı eleştirmişti.

Piyasa Görünümü ve Üretim Verileri

Analistler, piyasalarda arz fazlası endişelerinin ve talep görünümündeki belirsizliğin sürdüğünü, IKBY boru hattının yeniden devreye alınmasının ise fiyatlar üzerinde baskı yarattığını ifade ediyor.

Öte yandan Irak, OPEC+ anlaşması kapsamında uyguladığı gönüllü üretim kesintilerini kademeli olarak kaldırmasının ardından petrol ihracatını artırdığını açıkladı. Ülkenin devlet petrol pazarlama şirketi SOMO, ağustosta günlük ortalama 3,38 milyon varil ihracat yapıldığını, eylülde bu rakamın 3,4-3,45 milyon varil/gün aralığında beklendiğini bildirdi.

Beklenen Veriler ve Teknik Seviyeler

Piyasa oyuncuları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebe ilişkin bilgi edinmek için Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) gün içinde duyuracağı ticari ham petrol stokları öngörüsünü bekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi stok verileri ise yarın açıklanacak.

Teknik açıdan, Brent petrolde direnç ve destek seviyelerinin sırasıyla 68,71 dolar ve 65,29 dolar olarak izlenebileceği ifade ediliyor.