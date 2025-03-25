Brent Petrol Fiyatı 72,20 Dolar Seviyesinde

Brent Petrol Fiyatı Düşüşte

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,20 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 72,62 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 72,48 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.27 itibarıyla, kapanışa göre %0,38 azalarak 72,20 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,78 dolardan alıcı buldu.

Piyasalarda Düşüşün Nedenleri

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'dan petrol ve doğal gaz satın alan ülkelere %25 gümrük vergisi uygulama tehdidi, OPEC+ grubunun petrol üretimini artırma planları ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin etkisiyle aşağı yönlü baskı altında kalıyor.

Trump, Venezuela'nın ABD'ye yönelik düşmanca tutumunu eleştirirken, ticaret üzerindeki gümrük vergisi uygulamasını vurguladı. "Venezuela, kasıtlı ve hileli bir şekilde on binlerce suçluyu gizlice ABD'ye gönderdi," ifadesini kullandı. Ek olarak, otomobil, alüminyum ve ilaç tarifelerinin de yakında açıklanacağı müjdesini verdi.

Barış Görüşmeleri ve OPEC+ Kesintileri

Piyasa oyuncuları, ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin sonucunu da merakla bekliyor. Uzmanlar, eğer görüşmeler başarılı olursa Rus petrol arzının artabileceğini ve bunun da petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini öngörüyor.

Trump, görüşmelerin olumlu seyrettiğini ifade ederken, Ukrayna ile yapılacak nadir toprak elementleri anlaşmasının da yakın zamanda imzalanacağını belirtti. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ise, Riyad'da gerçekleştirilen toplantıda enerji gibi önemli konuların masada olduğunu açıkladı.

OPEC+'ın Üretim Kesintileri

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, piyasadaki üretim fazlasını dengelemek amacıyla ek petrol üretim kesintileri yapacak. Aralarında Rusya'nın da bulunduğu yedi üye ülke, günlük 189 bin ila 435 bin varil arasında değişen üretim kesintilerine gidecek. Bu kesintilerin Haziran 2026'ya kadar devam etmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarında teknik olarak 73,52 doların direnç, 70,95 doların ise destek noktaları olarak izlenebileceği belirtiliyor.