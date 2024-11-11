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Brent Petrol Fiyatı 73,79 Dolar: Çin Ekonomik Verileri Baskı Yapıyor

Brent petrolün varil fiyatı 73,79 dolara geriledi. Çin'deki ekonomik endişeler ve Orta Doğu'daki ateşkes çabaları fiyatları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:03
Brent Petrol Fiyatı 73,79 Dolar: Çin Ekonomik Verileri Baskı Yapıyor

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 73,79 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 75,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün, günü 73,88 dolar seviyesinde tamamladığı gözlemlendi. Bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık %0,12 azalarak 73,79 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,13 dolardan işlem buldu.

Çin'de hükümetin ekonomiyi destekleme amacıyla attığı adımların piyasa beklentilerinin gerisinde kalmasına dair endişeler, dünyanın en çok petrol tüketen ikinci ülkesinde talebin yavaşlayacağı öngörülerini destekleyerek fiyatları baskılamakta. Ülkede yerel yönetimlerin borç problemleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş, zayıflayan iç talep ve deflasyon eğilimi gibi kronikleşen sorunlar, ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'deki yasama organı, bu hafta gerçekleştirdiği toplantıda ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla borç sorunları yaşayan yerel yönetimlere özel borç tahvili çıkarma kotasını 3 yıl için 6 trilyon yuana (yaklaşık 840 milyar dolar) yükseltti.

Ayrıca, Orta Doğu'daki süregelen çatışmalarda ateşkes sağlanmasına yönelik çalışmaların devam etmesi, petrol fiyatlarının düşüşünde kısmen etkili olmaktadır. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile ateşkese varılmasını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanmasını ve ülkesinde yalnızca devletin silahlarının bulunmasını talep etti. Mikati, Lübnan'ın güneyinde devletin otoritesinin tesis edilmesi gerekliliği üzerinde durdu.

Brent petrolde teknik olarak 76,50 doların direnç, 71,49 doların ise destek seviyeleri olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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