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Bu detayı bilen sürücülerin parası cebinde kalacak! Bir kuruş ödemelerine gerek yok

Milyonlarca sürücünün trafik cezası ödemekten kurtulmasını sağlayacak ayrıntılar ve yasal yöntemler ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 15:44
Bu detayı bilen sürücülerin parası cebinde kalacak! Bir kuruş ödemelerine gerek yok

Milyonlarca sürücüyü rahatlatacak yasal detay ortaya çıktı. Borç tahsilatı ve cezalar uygulanmadan önce sürücülerin bilgilendirilmesi gerekiyor.

Ancak çoğu durumda bu bildirimde bulunulmadan para cezaları uygulanmakta ve icra işlemleri gerçekleştirilmektedir. Sürücü, ihbarda bulunulmadığını ve cezanın kaldırılabileceğini ileri sürerek borca ​​itiraz edebilir. Avukat Yavuz, söz konusu bu yöntemle pek çok mahkumiyet kararının bozulduğunu söyledi. Avukat Yavuz, "Mevcut ekonomik ve mali zorluklar göz önüne alındığında, bir vatandaşa 130 TL'lik ücretin ödenmediğini bildirmeden 4 kat ceza verilmesi ve bin TL'nin yanı sıra kayıt ücreti istenmesi hukuka aykırıdır, kabul edilemez ve ahlaka aykırıdır ve bir cezadan fazlasını gerektirir." dedi.

Eylemi hırsızlık olarak nitelendiren avukat, “Bir kişi borcunu ödememişse borcuna ödemediği tarihten itibaren faiz uygulanabilir, bu durumu anlayabiliyorum. Ancak bu ülkenin para birimiyle kazanılan paralar karşılığında yüksek ücretler alınması ve ödememe nedeniyle dört kat para cezasına çarptırılması kabul edilemez." diye konuştu.

Bu detayı bilen sürücülerin parası cebinde kalacak

TRAFİK CEZASI KALDIRILABİLİR Mİ?

Avukat Yavuz, söz konusu durumlarla karşılaşan sürücülere mükemmel bilgiler vererek, cezaların nasıl iptal edileceğini anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Yol geçiş ücreti 130 TL olan sürücüler, HGS bakiyelerinin yetersiz olması ve 15 gün içerisinde ödeme yapmamaları durumunda ceza ve işlem ücreti dahil bin TL'yi aşan borçlarla karşı karşıya kalabilecek. Bu cezayı ödememe durumunun yolu ise yasal ihbar kurallarına uymaktan geçiyor. Sürücüye, borcu tahsil etmeden önce borcunu kesinlikle ödemesi gerektiği ve cezanın dört katına çıkacağı bildirilmelidir. Yaptırımların çoğu bu bildirim olmadan uygulanmakta ve icra işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu durumda sürücü kendisine ihtar verilmediğini belirterek borca ​​itiraz edebilir. Halkımızın çoğu bu fahiş cezaları sesini çıkarmadan ödüyor. Bu anlattığım yöntemle pek çok cezanın iptal edildiğini gördük"

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