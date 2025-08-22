DOLAR
Bu Hafta Piyasalar: BIST 100 %4,62 Yükseldi, Altın Gram 4 bin 397 lira

BIST 100 haftayı %4,62 artışla 11.372,33 puandan kapattı; gram altın 4 bin 397 lira, dolar 41,0170 lira, avro 47,6720 lira. Fonlar değer kazandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 19:16
Bu Hafta Yatırım Araçlarının Performansı

Piyasa Genel Görünümü

Haftalık bazda piyasalarda karışık bir görünüm izlendi. Borsa İstanbul hisseleri ortalama olarak yükseliş kaydederken, bazı döviz kurları geriledi ve altın sınırlı artış gösterdi.

BIST 100

BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 10.850,22 puan ve en yüksek 11.398,27 puan seviyelerini gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,62 üstünde 11.372,33 puandan tamamladı.

Altın

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 artışla 4 bin 397 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,17 yükselişle 29 bin 709 lira seviyesine çıktı. Geçen hafta sonu 7 bin 350 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 0,20 artarak 7 bin 365 liraye yükseldi.

Döviz

Bu hafta ABD doları yüzde 0,29 artarak 41,0170 lira'ya çıkarken, avro yüzde 0,37 azalışla 47,6720 lira'ya indi.

Fonlar

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,58, emeklilik fonları ise yüzde 1,61 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,15 ile "borsa yatırım" fonları oldu.

Özetle: BIST 100 kayda değer bir yükseliş gösterirken, altın hafif artış, dolar yükseliş ve avro düşüş kaydetti; yatırım ve emeklilik fonları pozitif performans sergiledi.

