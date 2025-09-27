Bu Hafta Yatırımcı Rehberi: Altın ve Dolar Kazandırdı, BIST 100 Geriledi

Bu hafta altın ve dolar yatırımcısına kazandırdı. BIST 100 yüzde 1,27 geriledi; Işıklar Enerji en çok prim yapan hisse oldu.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 11:02
BIST 100 ve sektör endeksleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,27 kayıpla 11.151,20 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.133,23 ve en yüksek 11.540,66 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,87 düşüşle 14.809,43 puan, sanayi endeksi yüzde 1,45 azalışla 14.683,58 puan ve hizmetler endeksi yüzde 1,78 kayıpla 10.896,92 puan olurken, teknoloji endeksi yüzde 2,68 yükselişle 28.313,10 puan seviyesinde kapandı.

En çok prim yapan ve değer kaybeden hisseler

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen hisse yüzde 22,45 ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ'yi yüzde 18,75 ile Destek Finans Faktoring, yüzde 17,97 ile Ral Yatırım Holding izledi.

Bu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 10,70 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 10,44 ile KUYAŞ Gayrimenkul ve yüzde 10,07 ile Anadolu Efes Biracılık oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketler sırasıyla 990 milyar 888 milyon lira ile ASELSAN, 587 milyar 160 milyon lira ile Garanti BBVA ve 441 milyar 255 milyon lira ile Türk Hava Yolları olarak kayda geçti.

Altın ve döviz piyasası

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,18 artışla 5.030 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 3,16 yükselişle 33.951 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,46 artarak 41,5720 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 0,15 azalışla 48,6230 lira seviyesinde gerçekleşti.

Geçen hafta 55,8710 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,30 düşüşle 55,7040 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yatay seyirle 52,1190 liradan işlem gördü.

(Sürecek)

