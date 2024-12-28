Bu Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları: İSTANBUL Portföy Açık Ara Önde

Bu Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Geçtiğimiz hafta yatırımcılar için olumsuz bir gelişme yaşandı. En fazla kaybettiren yatırım fonu İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon, %99,94'lük kayıpla öne çıktı. Yatırımcıların dikkatini çeken bu kayıplar, piyasalardaki dalgalanmaların bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Emeklilik Yatırım Fonları Arasında da Düşüşler Yaşandı

Haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu ise Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Fon, %0,71'lik bir düşüşle dikkat çekti.

Yatırım ve Emeklilik Fonları İçindeki Düşüşler

Yatırım ve emeklilik fonları içinde gerçekleşen kayıplar şu şekilde sıralandı:

Yatırım Fonları Haftalık Kaybettirenler

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) İSTANBUL PORTFÖY GSB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 0,000193 -99,94 ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,625951 -9,13 HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 4,560086 -8,46 AZİMUT PORTFÖY ALAÇATI HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,77939 -7,07 TRIVE PORTFÖY SERBEST FON 2,685794 -6,58

Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,010125 -0,71 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,063266 -0,26 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİK YATIRIM FONU 0,121541 -0,22 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİK YATIRIM FONU 0,388943 -0,14 NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,201592 -0,11

Yatırımcılar için bu haftanın kayıpları, yatırım fonu seçimlerinde dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Piyasalardaki değişimlerin yakından takip edilmesi, zararın önlenmesi açısından önem arz ediyor.