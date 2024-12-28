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Bu Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları: İSTANBUL Portföy Açık Ara Önde

İSTANBUL Portföy GSB Serbest Özel Fon haftanın en büyük kaybını yaşadı. İşte en fazla kaybettiren yatırım ve emeklilik fonları.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:59
Bu Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları: İSTANBUL Portföy Açık Ara Önde

Bu Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Geçtiğimiz hafta yatırımcılar için olumsuz bir gelişme yaşandı. En fazla kaybettiren yatırım fonu İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon, %99,94'lük kayıpla öne çıktı. Yatırımcıların dikkatini çeken bu kayıplar, piyasalardaki dalgalanmaların bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Emeklilik Yatırım Fonları Arasında da Düşüşler Yaşandı

Haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu ise Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Fon, %0,71'lik bir düşüşle dikkat çekti.

Yatırım ve Emeklilik Fonları İçindeki Düşüşler

Yatırım ve emeklilik fonları içinde gerçekleşen kayıplar şu şekilde sıralandı:

Yatırım Fonları Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
İSTANBUL PORTFÖY GSB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON0,000193-99,94
ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,625951-9,13
HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)4,560086-8,46
AZİMUT PORTFÖY ALAÇATI HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,77939-7,07
TRIVE PORTFÖY SERBEST FON2,685794-6,58

Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,010125-0,71
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,063266-0,26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİK YATIRIM FONU0,121541-0,22
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİK YATIRIM FONU0,388943-0,14
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,201592-0,11

Yatırımcılar için bu haftanın kayıpları, yatırım fonu seçimlerinde dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Piyasalardaki değişimlerin yakından takip edilmesi, zararın önlenmesi açısından önem arz ediyor.

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