Bu kadar züccaciye ürününü daha önce bir arada görmediniz! A101 15 21 Şubat aktüel katalogu

A101 marketler yine yaptı yapacağını ve özellikle ev hanımlarının dikkatini çekecek bir çok ürünü ve minik mutfak elektrikli ev eşyalarını satışı çıkardı. Çay bardağı, saklama kabı, cam kase, cam tepsisi gibi ürünleri satın almak isteyen vatandaşlar A101 marketlere koşacak. Cam ürünlerinin yanı sıra plastik saklama kabı, limon ve sarımsak saklama kapları, buzluk, yuvarlak tepsi, tabaklık rafı, tava rafı gibi ürünlerde uygun fiyatlarla A101 marketlerde 15 Şubat tarihinden itibaren satışa çıkartılacak.

FIRINDAN CAM SAKLAMA KABINA, SÜZGEÇTEN BIÇAK SETİNE KADAR HER ŞEY A101 MARKETLERDE SATIŞTA

Eğer mutfak eşyalarınızı yenilemek istiyorsanız, A101 marketlerin 15 25 Şubat aktüel ürünleri kesinlikle kaçmaz nitelikte. Çay bardağı, tuzluk seti, ikili cam saklama kapları, cam kase, plastik saklama kabı, limon ve sarımsak saklama kapları, tabaklık rafı, tava rafı gibi ürünler uygun fiyatlarla satışta olacak. İşte A101 marketlerde mutfağını yenilemek isteyen vatandaşlar için satışa çıkartılmış bazı mutfak ürünleri…

Saklama Kabı 3'lü



Lav Tokyo Kulplu Çay Bardağı 120



Paşabahçe Cam Kase 17.5 cm



Paşabahçe Meşrubat Bardağı 6'lı



Paşabahçe Cam Rende ve Limon



Metaltex Tabaklık Rafı



Yuvarlak Tepsi 44 cm



Limon ve Sarımsak Saklama



Küre Buzluk 33'lü



2 Bölmeli Saklama Kabı 600 ml



Paşabahçe Cam Kase 17.5 cm



Keramika Çift Renk Çerezlik 10 cm



Akel AF380 Midi Fırın 38 L



Schafer Tosthaus Tost Makinesi



Homend Functionall Multi Blender

BEYAZ EŞYADAN ÇOCUK OYUNCAKLARINA KADAR HER ŞEY A101 MARKETLERDE SATIŞTA

A101 marketler mutfak eşyalarının züccaciye ürünlerinin yanı sıra beyaz eşyadan çocuk oyuncaklarına kadar da bir çok ürün uygun fiyatlarla satışa çıkartacak. Özellikle 15 Şubat tarihinden itibaren elişi örenler A101 marketlere koşacak. Nakış makası, eşarp iğnesi, makara seti, şiş gibi ürünler çok uygun fiyatlarda satışta olacak.

Bu ürünlerin yanı sıra buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, oto araçları, her yaş grubuna uygun oyuncaklar, eşofman altı, çorap gibi ürünlerde A101 marketlerde uygun fiyatlarla satışta olacak. Son olarak temel gıda ve hijyen ürünlerinde indirim bekleyen vatandaşlar da A101 marketlere koşacak.















































