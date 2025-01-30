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Bursalı Kadınlar, Kuveyt ve Katar Gelinlerini Giydirecek

Bursa Kadın Girişimciler Kooperatifi, Kuveyt ve Katar'a gelinlik ve kaftan ihracatına hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:29
Bursalı Kadınlar, Kuveyt ve Katar Gelinlerini Giydirecek

Bursalı Kadınlar, Kuveyt ve Katar Gelinlerini Giydirecek

Bursa Kadın Girişimciler Kooperatifi, kuveyt ve Katarlı gelinleri giydirmek üzere önemli bir adım atıyor. Kooperatif, Ramazan Bayramı sonrasında gelinlik ve kaftan ihracatına başlamayı planlıyor.

10 Yıllık Başarı

2015 yılında bir araya gelen farklı sektörlerden kadınların kurduğu Bursa Kadın Girişimciler Kooperatifi, kuruluşunun 10. yılında uluslararası pazara açılıyor. Dernek kurma amacıyla yola çıkan kadınlar, Bursa Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak'ın önerisiyle kooperatifleşme kararı aldı. Üyeleri, giyim, aksesuar ve gıda gibi pek çok alanda faaliyet gösteriyor.

İlk İhracat Hedefi: Kuveyt ve Katar

Kooperatif Başkanı Nagehan Dörtfidan Doğan, Ramazan Bayramı sonrası Kuveyt ve Katar'dan gelen talepler doğrultusunda çalışmalara başladıklarını açıkladı. Doğan, "Kooperatifimiz, 14 ortaktan oluşuyor. Her bir ortak, kendi ürettiği gelinlik ve kaftanları yurt içi ve yurt dışı pazarında satma imkanı buluyor" dedi.

Kültürel Motiflere İlgi

Körfez ülkelerindeki kadınların kültürel motifler ve tasarımlara yüksek ilgi gösterdiğini belirten Doğan, gelinlik ve kaftanlarının bu nedenle büyük bir talep gördüğünü dile getirdi. Yurt dışına açılmanın önemine dikkat çeken Doğan, "Türkiye pazarı daraldığı için ihracata yönelmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hedef Genişletmek

Doğan, gelinlik ve kaftan ihracatının yanı sıra dekoratif ürünleri de ihraç etmeyi planladıklarını belirtti. Kuveyt ve Katar'daki firmalarla görüşmeler sürdüğünü aktaran Doğan, anlaşmaların tamamlanmasıyla Ramazan Bayramı sonrasında ilk ihracatı gerçekleştireceklerini vurguladı.

Eğitim ve Seminerlerle Destek

Kooperatif, kadın istihdamını artırmak için çeşitli seminer ve eğitimler düzenlemekte. Doğan, "İş hayatına atılmak isteyen kadınlara yönelik eğitimler düzenliyoruz. Uludağ Üniversitesi ile yürüttüğümüz Evlilik Okulu Projemiz de büyük ilgi gördü" diyerek kooperatifin toplumda bıraktığı etkiyi öne çıkardı.

Bursa'da pek çok etkinlik ve sergi düzenlemeye devam eden kooperatif, kadınların ekonomik hayata aktif katılımını sağlamayı hedefliyor.

Farklı sektörlerde hizmet veren kadınların 2015 yılında bir araya gelerek kurduğu Bursa Kadın...

Farklı sektörlerde hizmet veren kadınların 2015 yılında bir araya gelerek kurduğu Bursa Kadın Girişimciler Kooperatifi üyelerince üretilen gelinlik ve kaftanlar, kooperatifin kuruluşunun 10'uncu yılında Kuveyt ve Katar'a ihraç edilecek. Her biri farklı alanlarda uzun yıllardır hizmet veren işletmelerini kooperatif çatısında bir araya getiren kadınlar giyim, aksesuar, yemek ve diğer çeşitli sektörlerde hizmet veriyor.

Farklı sektörlerde hizmet veren kadınların 2015 yılında bir araya gelerek kurduğu Bursa Kadın...

Farklı sektörlerde hizmet veren kadınların 2015 yılında bir araya gelerek kurduğu Bursa Kadın Girişimciler Kooperatifi üyelerince üretilen gelinlik ve kaftanlar, kooperatifin kuruluşunun 10'uncu yılında Kuveyt ve Katar'a ihraç edilecek. Her biri farklı alanlarda uzun yıllardır hizmet veren işletmelerini kooperatif çatısında bir araya getiren kadınlar giyim, aksesuar, yemek ve diğer çeşitli sektörlerde hizmet veriyor.

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