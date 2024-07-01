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Çalışan emeklilere kötü haber! Emeklilerin o işleri yapması resmen yasaklanıyor!

Anayasa Mahkemesi, kamu destekli vakıf ve derneklerde emeklilerin faaliyetlerine kısıtlama getiren önemli bir karar aldı, bu da emeklilerin bu tür kurumlardaki iş deneyimlerini tekrar düzenlemiştir.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 08:06
Çalışan emeklilere kötü haber! Emeklilerin o işleri yapması resmen yasaklanıyor!

Emeklilik aylığı alan bireylerin devlet kurumlarında ek bir ücret almasını yasaklayan mevcut kanunlar, belirli vakıf ve derneklerde çalışan emeklilere bu kısıtlamadan muafiyet tanıyordu. Bu istisna kapsamına Türk Kızılayı, Yeşilay, Antalya Diplomasi Forumu, Türkiye Maarif Vakfı ve Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı gibi kuruluşlar dahildi.

emeklilik hakkında

EŞİTLİK İLKESİNE KARŞI İSTİSNALAR

Anayasa Mahkemesi, bu istisnaların eşitlik ilkesine aykırı olduğuna karar vererek, ilgili başvuruyu değerlendirdi. Mahkeme, söz konusu istisnaların Anayasa'ya uygun olmadığını belirledi ve bu karar 14 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak oy çokluğuyla yürürlüğe girdi.

EMEKLİLERE SUNULAN İKİ SEÇENEK

Yeni düzenlemeye göre, bu istisna kapsamındaki vakıf ve derneklerde çalışan emekliler için iki seçenek sunulmaktadır: Ya işlerinden ayrılacaklar ya da emekli aylıklarının kesilmesiyle karşı karşıya kalacaklardır. Bu durum, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olanları da etkilemektedir.

EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLAR

KARARIN ETKİSİ VE KAPSAMI

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı, emekli maaşı alan ve belirli vakıf ve derneklerde görev yapan kişileri doğrudan etkiliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar da dahil olmak üzere, bu kişiler ya işlerinden ayrılacaklar ya da emekli aylıklarından vazgeçecekler.

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı, vakıf ve derneklerde çalışan birçok emekli arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Birçok emekli, işlerinden ayrılmak zorunda kalabilir veya maddi kayıplarla karşılaşabilir. Bu karar, devlet destekli kurumlarda çalışan emeklilerin hakları ve yükümlülükleri konusunda yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

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