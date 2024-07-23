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Cem Öztürk, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı ve İlaç Genel Müdürü Olarak Atandı

Cem Öztürk, Sanofi'nin Avrasya Bölge Başkanı ve İlaç Genel Müdürü oldu, geniş coğrafi etki alanına sahip yeni bir yapı oluşturdu.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:14
Cem Öztürk, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı ve İlaç Genel Müdürü Olarak Atandı

Cem Öztürk, Sanofi'deki Yeni Görevine Başladı

Sanofi, yeni yapılanma ile önemli bir atama gerçekleştirdi. Cem Öztürk, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı ve İlaç Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Genişletilen Etki Alanı

Şirketten alınan bilgilere göre, Sanofi, Türkiye'nin de yer aldığı bu bölgede etki alanını yeniden belirleyerek genişletti. Üst düzey değişiklikle birlikte Türk yönetim ekibi, çok daha geniş bir coğrafyaya hizmet sunma yetkisine sahip oldu.

Cem Öztürk'ün Kariyeri

Daha önce, Sanofi Türkiye Ülke Başkanı ve Afrika ile Ortadoğu Temel Ürünler Başkanı olarak görevini sürdüren Öztürk, bu atama ile Bağımsız Devletler Topluluğu ve Levant Bölgesi ülkelerinden sorumlu olacak. Bu yeni rolü, Türkiye ile Rusya'nın yanı sıra Belarus, Azerbaycan, Ermenistan gibi ülkeleri kapsıyor.

Eğitim ve Deneyim

Cem Öztürk, Sorbonne Üniversitesi'nde MBA yüksek lisans eğitimine sahiptir. 2000 yılında bankacılık sektöründe kariyerine başlamış, 20 yılı aşkın sürede Sanofi'de çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2007'de Sanofi Romanya ve Moldovya'nın Finans Direktörü olarak göreve başlamış, daha sonra Türkiye'ye dönerek önemli pozisyonlarda görev almıştır.

Küresel İş Yönetimi

Öztürk, Sanofi'nin Tayland ve Malezya'daki operasyonlarının genel müdürlüğünü üstlenmiş, 2018-2020 yılları arasında Türkiye'deki tüm reçeteli ilaçların yönetiminden sorumlu olmuştur. Diyabet, kardiyoloji, CNS, onkoloji gibi 16 ana tedavi alanında geniş bir kapsama sahip bir yapı yönetmiştir.

Sanofi Avrasya Bölge Başkanı ve İlaç Genel Müdürlüğü görevine Cem Öztürk atandı.

Sanofi Avrasya Bölge Başkanı ve İlaç Genel Müdürlüğü görevine Cem Öztürk atandı.

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