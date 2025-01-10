Çin Ekonomi Endişeleri Tahvil Faizlerini Tarihi Düşük Seviyeye İndirdi

Çin'deki deflasyon endişeleri, tahvil faizlerini tarihin en düşük seviyelerine çekerken, ticaret savaşları korkusu artıyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:06
Çin Ekonomi Endişeleri Tahvil Faizlerini Tarihi Düşük Seviyeye İndirdi

Çin Ekonomisinde Derinleşen Endişeler

Çin ekonomisinde süregelen deflasyon endişeleri ve ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın politikaları, iki ülke arasında yeniden başlayabilecek ticaret savaşlarına dair korkuları artırdı. Bu durumu takiben, güvenli liman talebi de tahvil getirilerini tarihi düşük seviyelere çekti.

Tahvil Faizleri Tarihi Düşük Seviyelerde

Çin'in 10 yıllık tahvil faizi, 3 Ocak’ta %1,6'nın altına inerek rekor seviyede %1,58'e geriledi. Ülkedeki 11 trilyon dolarlık devlet tahvili piyasasında, 10 yıl vadeli devlet tahvilleri ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi arasında yaklaşık 300 baz puanlık bir fark oluştu. Çin’in tahvil getirileri, Eylül 2024’ten beri uygulanan birçok ekonomik teşvik önlemine rağmen, 2008 küresel mali krizi ve Kovid-19 dönemlerinde ulaşılan seviyelerin oldukça altında kaldı.

Ekonomik Teşviklerin Yetersizliği

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, mevcut durumun üç ana nedeni olduğunu belirtti: deflatif baskı, konut sektöründeki zorluklar ve genel ekonomik beklentiler. Manukyan, mevcut enflasyon göstergelerinin, hem Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) hem de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için baskı olmadığını ifade etti.

Beklentiler ve Gelecek Senaryoları

Manukyan, açıklanan ekonomik paketlerin ekonomiyi canlandırmakta yetersiz kaldığını ve Türkiye Merkez Bankası'nın (PBoC) daha fazla faiz indirimi yapacağı beklentisinin faizlerdeki düşüşleri tetiklediğini dile getirdi.

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay, 2024 yılı için büyüme bazlı risklerin artarak devam ettiğini vurguladı. Çay, dolar/yuan paritesinin yılın son çeyreğinde 7’nin altındayken 7.3 seviyelerine yükseldiğini belirtti. Ayrıca, Trump'ın uygulayabileceği gümrük vergilerinin Çin ekonomisi üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

Çin ekonomisinin geleceğine dair belirsizlikler sürerken, açıklanan 10 trilyon yuanlık mali paket ve sermaye piyasalarına destekleyici adımlar bekleniyor. Çay, "Yeni paketlerin kapıda olduğunu düşünüyoruz, ancak bunların yeterliliği gümrük vergilerine bağlı." dedi. Ayrıca, düşük tahvil getirilerinin deflasyon-borçluluk sarmalına girişi işaret ettiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yılmaz: Ekonomide Olumlu İvme Devam Ediyor
2
Tasarruf Finansman Sektöründe Aktif Katılımcı Sayısı 500 Bine Yaklaştı
3
Türkiye, 2030'a Kadar Enerji Verimliliğine 20 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
4
Depremin Vurduğu İllerin İhracatında Önemli Artış
5
Siemens Türkiye, Dijital İkiz Teknolojisiyle Üretimde Çığır Açıyor
6
Tüketici Şikayetlerinde e-Ticaret ve Taklit Ürün Endişesi Öne Çıkıyor
7
Fed Yetkililerinden Ekonomik Belirsizlik ve Enflasyon Uyarısı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!