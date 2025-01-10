Çin Ekonomi Endişeleri Tahvil Faizlerini Tarihi Düşük Seviyeye İndirdi

Çin Ekonomisinde Derinleşen Endişeler

Çin ekonomisinde süregelen deflasyon endişeleri ve ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın politikaları, iki ülke arasında yeniden başlayabilecek ticaret savaşlarına dair korkuları artırdı. Bu durumu takiben, güvenli liman talebi de tahvil getirilerini tarihi düşük seviyelere çekti.

Tahvil Faizleri Tarihi Düşük Seviyelerde

Çin'in 10 yıllık tahvil faizi, 3 Ocak’ta %1,6'nın altına inerek rekor seviyede %1,58'e geriledi. Ülkedeki 11 trilyon dolarlık devlet tahvili piyasasında, 10 yıl vadeli devlet tahvilleri ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi arasında yaklaşık 300 baz puanlık bir fark oluştu. Çin’in tahvil getirileri, Eylül 2024’ten beri uygulanan birçok ekonomik teşvik önlemine rağmen, 2008 küresel mali krizi ve Kovid-19 dönemlerinde ulaşılan seviyelerin oldukça altında kaldı.

Ekonomik Teşviklerin Yetersizliği

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, mevcut durumun üç ana nedeni olduğunu belirtti: deflatif baskı, konut sektöründeki zorluklar ve genel ekonomik beklentiler. Manukyan, mevcut enflasyon göstergelerinin, hem Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) hem de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için baskı olmadığını ifade etti.

Beklentiler ve Gelecek Senaryoları

Manukyan, açıklanan ekonomik paketlerin ekonomiyi canlandırmakta yetersiz kaldığını ve Türkiye Merkez Bankası'nın (PBoC) daha fazla faiz indirimi yapacağı beklentisinin faizlerdeki düşüşleri tetiklediğini dile getirdi.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

Çay, dolar/yuan paritesinin yılın son çeyreğinde 7’nin altındayken 7.3 seviyelerine yükseldiğini belirtti. Ayrıca, Trump'ın uygulayabileceği gümrük vergilerinin Çin ekonomisi üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti.

Çin ekonomisinin geleceğine dair belirsizlikler sürerken, açıklanan 10 trilyon yuanlık mali paket ve sermaye piyasalarına destekleyici adımlar bekleniyor. Çay, "Yeni paketlerin kapıda olduğunu düşünüyoruz, ancak bunların yeterliliği gümrük vergilerine bağlı." dedi. Ayrıca, düşük tahvil getirilerinin deflasyon-borçluluk sarmalına girişi işaret ettiğini ifade etti.