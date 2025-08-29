DOLAR
Çin ve Mısır menşeli cam ev eşyası ithalatına damping soruşturması başlatıldı

Ticaret Bakanlığı tebliğiyle Çin ve Mısır menşeli cam ev eşyası ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı; başvuru Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'dan.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 08:45
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 08:45
Çin ve Mısır menşeli cam ev eşyası ithalatına damping soruşturması başlatıldı

Çin ve Mısır menşeli cam ev eşyası ithalatına damping soruşturması

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Çin ve Mısır menşeli cam ev eşyası ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verdi.

Resmi düzenleme ve yürürlüğe giriş

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, soruşturmaya ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Başvuru ve inceleme süreci

Karar, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ tarafından yapılan ve Gürok Turizm ve Madencilik AŞ'nin destek verdiği başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda alındı. Yapılan incelemede yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu tespit edildiği için soruşturma açılmasına hükmedildi.

Kapsam ve beklentiler

Tebliğ kapsamında başlatılan soruşturma, ilgili ithalatlar ve olası damping uygulamalarının ayrıntılı olarak araştırılmasını hedefliyor. Soruşturmanın sonuçları, ticaret politikası ve sektör paydaşları açısından belirleyici olacak.

