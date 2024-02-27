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Citroen o modelini bedava fiyatına satıyor! Fiyatı duyan bayilerde izdiham yaratacak

Bu model resmen bedavaya satılıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 00:13
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 00:13
Citroen o modelini bedava fiyatına satıyor! Fiyatı duyan bayilerde izdiham yaratacak

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Citroen kampanyası başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CITROEN ARAÇ KAMPANYASI

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar markaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Citroen markası Ami model aracını 421 bin TL'den satmaya başladı. Citroen markasının yanında birçok araç markası da kampanyalarına devam ediyor. Güncel olarak Fiat markası Fiorino Cargo standart araç 623 bin TL, Hyundai i10 araç 780 bin TL, Citroen yüzde 100 elektrikli Ami 421 bin TL'ye satılıyor. Aynı zamanda Ami model için 29 Şubat tarihine kadar 15 ay vadeli faizsiz 150 bin TL kredi ve 10 bin TL taksit fırsatı da sunuluyor. Fiat Fiorino araçta geçerli kampanyalı fiyatlar şu şekilde;

citroen ami kampanyası

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.3 M.Jet 95Hp E6.4. Donanımı: Standart. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 648.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 623.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.3 M.Jet 95Hp E6.4. Donanımı: Standart Plus. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 668.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 643.900 TL.

Hyundai markasının i10 kampanyası şu şekilde;

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.0 MPI 67 PS Jump. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: Manuel. Fiyatı: 780.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 780.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.0 MPI 67 PS Jump. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: AMT. Fiyatı: 830.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 830.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.2 MPI 84 PS Style. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: AMT. Fiyatı: 850.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 850.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: 910.000 TL. AMT. Fiyatı: Kampanyalı Fiyatı: 910.000 TL.

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