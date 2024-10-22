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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçesini TBMM'ye Sundum

Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunarak dezenflasyon süreci ve dış ticaret hedefleri hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçesini TBMM'ye Sundum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Yılı Bütçesini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçe teklifini sundu. Yılmaz, sunduğu raporda enflasyonla mücadelede tüm araçların kullanılacağını belirtti.

Dezenflasyon Süreci ve Enflasyonla Mücadele

Yılmaz, "Dezenflasyon sürecini temin edecek politika bileşimini sürdürerek fiyat artışları hedeflenen patikaya gerileyene kadar bütün araçlarımızı enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak şekilde kullanacağız" dedi. Enflasyonun, 2023 yılının ikinci yarısından itibaren Türk lirasında istikrar sağlandığı yönünde olumlu gelişmeler yaşandığını ifade etti.

İhracat Hedefleri ve Dış Ticaret

Yılmaz, küresel şartların dış ticaret açısından zorluklar oluşturmasına rağmen, yıl sonunda 264 milyar dolarlık ihracat hedeflerine ulaşmayı beklediklerini dile getirdi.

Cari İşlemler Dengesi ve KKM Durumu

Yılmaz, cari işlemler dengesinde gözlenen iyileşmeye dikkat çekti ve KKM (Kur Korumalı Mevduat) bakiyesinin önemli bir düşüş yaşadığını kaydetti. 11 Ekim 2024 itibarıyla KKM bakiyesi, 43 milyar dolara geriledi.

Yapısal Reformlar ve Tasarruf Artışı

Türkiye'de tasarrufların artırılması için Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) teşviklerinin önemine vurgu yapan Yılmaz, ekonomi programının başarılı bir şekilde uygulandığını açıkladı ve yapısal reformların öncelikli hedefler arasında olduğuna işaret etti.

Ekonomi yönetimi, dezenflasyon sürecini kalıcı hale getirmek ve ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak için gereken adımları atmaya devam edecek.

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