Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ATO Yönetimi ile Ekonomik İstişarelerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ATO Yönetimi ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu üyeleri ve ATO meclisinin çeşitli sektör temsilcileriyle Duatepe Salonu'nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Önemli İsimler Toplantıda Yer Aldı

Toplantıya, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de katıldı.

İş Dünyası ile İş Birliği Mesajı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekonomi politikaları çerçevesinde, karar alma süreçlerinde iş dünyasının görüşlerini almaya devam ediyoruz.” dedi. ATO yönetimi ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde, küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra uygulanan ekonomik program ve güncel ekonomik konular hakkında iş dünyasının talep ve önerilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.

Gelecek İçin Umut Verici Mesajlar

Yılmaz, istişarelerin hayırlı olmasını dilerken, ATO Başkanı Gürsel Baran ve yönetimine teşekkür ederek, “Ülkemize sağladıkları katma değerin artarak devam etmesini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu üyeleri ve ATO meclisinin çeşitli sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu üyeleri ve ATO meclisinin çeşitli sektör temsilcileriyle bir araya geldi.