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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Enflasyon ve Ekonomi Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda enflasyon ve ekonomik hedefleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 22:53
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Enflasyon ve Ekonomi Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM’de Ekonomi Hedeflerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yılmaz, son dört ayda 26 puandan fazla düşüş gösteren enflasyon oranının, gelecekte de devam edeceğini ve 2024 yılı sonu itibarıyla %20'nin altında bir enflasyon hedeflediklerini duyurdu.

Bütçe Detayları ve Deprem Yararları

Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinde, bütçenin toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlandığını belirtti. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi sonrası yeniden imar bütçesinin önemli olduğunu vurguladı ve üç ana başlık altında yürütüldüğünü ifade etti:

  • Konut inşası
  • Altyapının tamiri
  • Ekonomik ve sosyal hayatın canlandırılması

Yılmaz, bütçe açığının bu yıl %4,9 olduğu belirterek, gelecek yıl bu oranı %3,1’e düşürmeyi planladıklarını açıkladı.

Bölgesel Eşitsizlikler ve Yoksullukla Mücadele

Yılmaz, geçmiş 20 yılda bölgesel eşitsizliklerin azaldığını, altyapıya yapılan yatırımlar ile Doğu-Güneydoğu bölgesinin gelişimini sürdüreceğini vurguladı. Doğru bir ekonomik strateji izlenmesi durumunda bu bölgenin Türkiye ortalamalarının üzerinde büyüyeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Yoksulluk konusunda Türkiye'nin mutlak yoksulluğu büyük oranda aştığını söyleyen Yılmaz, ancak göreli yoksullukla mücadelelerin devam etmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin genç istihdamının Avrupa'nın gerisinde olmadığını, 2012-2023 yılları arasında gençlerin istihdama katılım oranının Türkiye’de 7,4 puan arttığını ifade etti.

Eğitim ve Temizlik Sorunları

Yılmaz, Türkiye genelinde okul temizliği üzerine yapılan açıklamalarda, 60 bin 487 okulda toplam 143 bin 355 temizlik personeli bulunduğunu duyurdu. Herhangi bir temizlik sorununu asgariye indirmek için kontrol mekanizmalarının çalıştığını belirtti.

Sonuç

Görüşmelerin ardından 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin maddelerine geçilmesi oylanarak kabul edildi.

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