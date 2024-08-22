Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Ekonomi Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Önemli Ekonomi Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon oranlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Yılmaz, "Ağustos ayında %50'ye yaklaşan, Eylül ayında ise %50'nin altına inen enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Güçlü Koordinasyon ve Sonuçlar

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ekonomik politikaların güçlü siyasi destekle hayata geçirildiğini vurguladı. Bu yıl için bütçe ve cari açığın önceki tahminlerden daha iyi olacağını belirtti.

Daha Dengeli Bir Büyüme

Büyümenin daha dengeli bir yapıda sürdüğünü ifade eden Yılmaz, enflasyon ile mücadelenin güçleneceğine dikkat çekti. Şunları ekledi: "Harcama, verimlilik ve gelir yönlü mali tedbirlerle dezenflasyon politikalarımız risklerimizi azaltıyor."

2025-2027 Orta Vadeli Programı

2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program üzerinde çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Kurumlarımız ile katılımcı bir yaklaşım içinde istişare yapıyoruz," dedi. Yapısal dönüşümlerle dört yıllık seçimsiz dönemden faydalandıklarını kaydetti.

Hedef: Sosyal Refahın Artırılması

Yılmaz, "Eşsiz konumumuz ve etkin dış politikamız ile Türkiye Yüzyılı'nda hedeflerimizi gerçekleştireceğiz," diyerek sosyal refahı artırma hedeflerinden bahsetti. Zorlu dünya koşullarına rağmen kararlılıkla büyümeye devam edeceklerini vurguladı.