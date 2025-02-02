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Demir Yolu Manevra Hizmetlerinde Yeni Düzenleme

Demir yolu manevra hizmetleri yetkilendirilmesine yönelik yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 10:16
Demir Yolu Manevra Hizmetlerinde Yeni Düzenleme

Demir Yolu Manevra Hizmetlerine Yönelik Yenilikler

Demir yollarında lokomotif ve vagonların yanı sıra diğer demir yolu araçlarının operasyonlarını üstlenen manevra hizmetlerindeki yetkilendirme süreçleri için yeni düzenlemeler yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme" ile "Demiryolu Emniyet" yönetmelikleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DB3 Yetki Belgesi Uygulaması

Yapılan düzenlemelerle birlikte, ulusal demir yolu altyapı ağı üzerinde manevra hizmetleri sunan tüzel kişilere DB3 yetki belgesi verilecektir. Bununla birlikte, yük ve yolcu işletmecileri için alınan yetki belgeleri, demir yolu altyapısına doğrudan erişim hakkı tanımamakta; ancak manevra işletmecilerine bu imkan sağlanmaktadır.

Yetki Belgesi Alma Şartları

DB3 yetki belgesi, belirli genel şartları taşıyan işletmecilere verilecek olup, sigorta, kefalet senedi veya teminat mektubu, mesleki saygınlık, mali ve mesleki yeterlilik şartları aranmaktadır. Bu belgeye sahip işletmeciler, demir yolu altyapı işletmecisinin belirlediği kural ve mevzuatlara uymakla yükümlüdür.

Manevra Hizmetleri İçin Kapsam

Manevra hizmetleri, trenlerin istasyonlardan gönderilmesi, kabulü veya durmadan geçiş hariç, lokomotif ve vagonların dağıtılması, toplanması, birleştirilmesi ve iltisak hattına bırakılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu hizmetler, tüzel kişiler tarafından sunulmaktadır.

Demir Yolu Emniyetine İlişkin Düzenlemeler

Ayrıca, Demiryolu Emniyet Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ile manevra hizmetlerine ilişkin hususlar, hizmet sağlayıcı kuruluşlarla ilgili bölümde yer almıştır. Bu düzenleme, manevra hizmeti sunacak kuruluşların, demir yolu emniyet yönetim sisteminde belirtilen tüm riskleri dikkate almasını zorunlu kılmaktadır.

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