Demirci kuru fasulyesine talep artıyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda, zirai ilaç kullanılmadan ve susuz tarım yöntemiyle yetiştirilen kuru fasulye, lezzeti ve pişme kolaylığı sayesinde Türkiye'nin dört bir yanında ilgi görüyor.

Üretim ve geleneksel işleme

Bardakçı, Mahmutlar, Söğütçük ve Çanakçı başta olmak üzere 18 mahallede tamamen susuz tarımla ve zirai ilaç kullanılmadan üretilen fasulye, tarladan toplandıktan sonra harmana getirilerek bir süre güneşe seriliyor. Burada kurutulan fasulye başakları, geleneksel yöntemlerle çomak veya traktörle ezilerek, patoz makinesiyle işleniyor.

Ardından yere serilen fasulyeler rüzgarda yellenerek ve el eleğiyle elenerek toz ve küspesinden arındırılıyor.

Veriler, fiyat ve talep

1300 rakımda yetişen Demirci fasulyesi, kısa sürede pişmesi ve lezzeti nedeniyle Türkiye'nin pek çok ilinde tercih ediliyor. Bardakçı Mahallesi'nde yıllık yaklaşık 25 ton üretim yapılırken, mahallede toplam 2 bin 500 dönüm arazi fasulye ekimi için kullanılıyor.

Demirci Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, AA muhabirine, ilçede üretilen kuru fasulyeye talebin her geçen yıl arttığını belirterek, şunları kaydetti: "İlçemizde 18 kırsal mahallede kuru fasulye üretimi yapılıyor. 800 dekar alanda üretim yapılmakta olup yıllık 80 ton kapasitemiz mevcut. Ayrıca 460 dekar alanda 345 ton taze fasulye üretimi gerçekleştiriyoruz. Demirci fasulyesi, hem lezzeti hem de kolay pişmesiyle Türkiye genelinde yoğun talep görüyor."

Bardakçı Mahalle Muhtarı Süleyman Sarışın ise Demirci fasulyesinin tercih edildiğini ve ilginin arttığını vurgulayarak, "Hasat eylül ayında başlıyor, kuruduktan sonra çomak, traktör veya patozla işleniyor. Kuru fasulyemiz 120 ila 150 lira, taze fasulye 80 ila 100 lira arasında satılıyor." dedi.

Üretici Hatice Aguş da üretimin zahmetli olduğunu belirterek, "Fasulye üretimi zahmetli bir süreç. Ürünlerimizi doğrudan müşterilere satıyoruz, ayrıca Balıkesir, İzmir ve Ankara'ya gönderiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından talep alıyoruz." ifadelerini kullandı.

