Deposunu doldurmayan şoka uğradı! Araç sahiplerine akaryakıt zammı tokadı: Fiyatlar değişti

Her gün gelen zam haberleri artık vatandaşı isyan ettirecek duruma geldi. Ekmeğe, giyime ve temizlik ürünlerine yapılan zam sonrası tekrardan akaryakıta zam haberi geldi. Detaylar haberimizde…







SÜRÜCÜLER İSYANDA! BENZİNE GECE YARISI ZAMMI: 1 LİRA 49 KURUŞ

Brent tipi ham petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimler ışığında kamuoyu benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Akaryakıt artışı ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde...

Artan petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 49 kuruş zam yapıldı.

Yükselen Brent ham petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar kamuoyunda benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin endişeye yol açtı. Uzun süredir 72 ile 74 dolar arasında seyreden Brent ham petrolü, Kızıldeniz'de gerilimin artması ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle 78 dolara yükseldi. Bu gece yarısından itibaren 1 litre benzinin fiyatına 1 lira yani 49 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 51 kuruşa, Ankara'da 35 lira 19 kuruşa, İzmir'de 35 lira 33 kuruşa yükseldi. Bu nedenle motorin fiyatlarında 7 Aralık Perşembe günü 1 lira 34 cr, 8 Aralık Cuma günü ise 88 cr indirim uygulandı. Ancak 9 Aralık Cumartesi günü benzinin litresi 1 lira 65 kuruş ucuzladı. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı belirlenmektedir. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken belirli bir fiyat dalgalanması farkı için gümrüksüz rafineri satış fiyatının üst sınırı, Akdeniz-İtalya piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatı ve dolar kuru dikkate alınarak belirlenir.