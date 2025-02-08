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Depremden Etkilenen Bölgelerde Yapılandırma Süreleri Uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerle etkilenen bölgelerdeki mükellefler için yapılandırma başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 09:31
Depremden Etkilenen Bölgelerde Yapılandırma Süreleri Uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yapılandırma süreci yeniden düzenlendi. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerindeki mükelleflerin yapılandırma başvuru ve ödeme süreleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği" doğrultusunda, mücbir sebep durumunun 31 Mayıs'a kadar uzadığını bildirdi. Bu kapsamda, belirtilen mükelleflerin bu tarihe kadar yapmaları gereken başvurular, 1 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Buna ek olarak, peşin ödeme dahil birinci taksitin 30 Eylül'e kadar ödenmesi ve ikinci taksitin 31 Ekim tarihine kadar yatırılması gerekmektedir. Diğer taksitlerin ödenmesi ise takip eden aylarda yapılabilecektir.

Yapılandırma sürecinden faydalanmak isteyen il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları da belirtilen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirebilirler.

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