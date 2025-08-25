Dmitriyev: Merz AB’nin enerji intiharını durdurur, Rusya yeniden ortak olur

Dmitriyev, Merz’in sözlerini X üzerinden paylaştı

Kiril Dmitriyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı olarak, Almanya'daki ekonomik sorunların yanlış politikalar sonucu ortaya çıktığını savundu.

Dmitriyev, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in sözlerini alıntıladı ve uyarıda bulundu: “Merz’in sözlerini daha dikkatli seçmesi gerekebilir. ‘Babacık Trump'ı’ kızdırmaya gerek yok.”

“Belki de Merz, AB’nin enerji intiharını durdurur ve Rusya, eski ve yeni ortağı olur.” ifadelerini kullanan Dmitriyev, Merz’in ABD’ye yönelik “belki de yeni ortaklar bulmalıyız” açıklamasını aktardı.

Yanlış politikaların faturası

Dmitriyev, Merz’in Almanya’daki “refah devletinin” artık ekonomik açıdan sürdürülemez olduğu yönündeki değerlendirmesine de tepki gösterdi: “Belki de Merz’in bahsettiği kriz gökten zembille inmemiştir. Yıllarca alınan yanlış kararların ve uygulanan kötü politikaların faturasıdır ve bu kötü politikalar devam ediyor.”

Haberde, Merz’in dün yaptığı açıklamada Almanya’nın refah düzeyini mevcut ekonomik üretimle karşılayamayacağını belirttiği ve sosyal sigorta sisteminde reform için çalışmalar yürüttüklerini söylediği hatırlatıldı.