Doğal Gaz Spot Piyasasında Fiyatlar Düştü

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11.986,47 lira olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, piyasada dün toplam 8.573.562 lira işlem hacmi gerçekleşti. Bu rakam, önceki gün 11.670.205 lira olarak kaydedilmişti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12.585,79 lira, satış fiyatı ise 11.387,15 lira olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye’ye dün toplam 130.977.650 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, dikkate alınan arz edilen doğal gaz miktarı ise 130.842.255 metreküp olarak açıklandı.